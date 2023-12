Eventi per bambini nel weekend dell’Immacolata del 8, 9 e 10 dicembre tra Varese e provincia

Con l’Immacolata parte ufficialmente il Natale, con magiche lucine da ammirare, voglia di pattinare sul ghiaccio, mercatini ricchi di attività per bambini e laboratori a tema. Non mancano spettacoli dedicati a grandi classici del cinema.

VARESE – Venerdì pomeriggio la Festa di Natale a Spazio Yak di Varese è dedicata a bambini e famiglie per incontrarsi in teatro, ascoltare una storia e liberare la fantasia e la creatività – L’evento

SOMMA LOMBARDO – Anche spettacoli, attività e laboratori per bambini nell’ultimo weekend dedicato al Natale e alle sue magiche atmosfere con il mercatino a tema allestito al Castello Visconti – Tutte le informazioni

OGGIONA CON SANTO STEFANO – La Pro Loco di Oggiona con Santo Stefano anche quest’anno l’8 Dicembre celebrerà la tradizione cittadina allestendo il villaggio Natalizio all’interno della suggestiva cornice della pineta, dove tutti i bambini potranno consegnare le loro letterine direttamente nelle mani di Babbo Natale. – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 10 dicembre il Villaggio di Babbo Natale, al Castello di Monteruzzo rivolto ai bambini e alle loro famiglie – Tutte le informazioni

CARNAGO – Scivolo di neve, mercatini e accensione dell’albero a Carnago il 7 e l’8 dicembre, con tante iniziative per aprire el feste– Tutte le informazioni

BIANDRONNO – Il Circolo Culturale De Biandronn propone una nuova edizione di “Natale a Villa Borghi”con l’esposizione di presepi artistici (anche in barca) e la creazione della casa di Babbo Natale – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Venerdì 8 dicembre Cascina Molina festeggia l’Immacolata, con benedizione e cioccolata calda per i bambini – Tutte le informazioni

VARESE – Fino al 26 dicembre in piazza Montegrappa c’è un villaggio di Natale, con 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste con musica ed eventi itineranti per grandi e piccini e tantissimi prodotti in vendita – Scopri di più

VARESE – Dal 19 novembre al 6 gennaio, per tutte le domeniche, Babbo Natale sarà al Sacro Monte. Di volta in volta, grandi e piccini, potranno trovarlo in un locale diverso del Borgo e trascorrere il pomeriggio tra lucine e prelibatezze – Tutte le informazioni

VARESE – Si accendono le luci ai Giardini Estensi. L’appuntamento è per venerdì alle 18. Sarà un momento di festa con vin brulè, cioccolata e musica. – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Le Lucine di Natale a Leggiuno: ecco tutte le informazioni per l’edizione 2023. Dove parcheggiare, orari, prenotazioni, calendario eventi e novità dell’evento visitabile sino al 7 gennaio – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Una fiaccolata all’imbrunire accompagna l’accensione dell’albero di Natale nel giorno dell’Immacolata a Morosolo – Tutte le informazioni

ANGERA – Già accese le nuove luminarie sul lungolago e nel borgo, ma il grande albero di Natale della piazza parrocchiale (leggi qui la sua storia) sarà illuminato come da tradizione il giorno dell’Immacolata – Leggi qui

DUMENZA – Nel giorno dell’Immacolata, come vuole la tradizione, si accende il grande albero della piazza – Tutte le informazioni

VARESE – Mary Poppins è uno spettacolo interattivo guidato dall’attrice Marina De Juli nell’ultimo appuntamento con Generazione giovani, domenica 10 dicembre alle ore 16.30 in Salone Estense – Lo spettacolo

VARESE – L’ultimo appuntamento della stagione autunnale con CinemaKids, la rassegna per bambini proposta da Filmstudio90 , è un evento speciale. Domenica pomeriggio al Cinema Nuovo torna per una proiezione soltanto sul grande schermo la mitica animazione natalizia Nightmare before Chrismas, nel 30^ anniversario dalla sua prima uscita al Cinema- L’evento

GALLIATE LOMBARDO – Domenica pomeriggio al centro civico c’è una Lezione-concerto per famiglie con il Borgo Musicale, Anna Pedrazzini e Ilaria Pastore, due musiciste esperte nelle teorie dell’apprendimento musicale – L’iniziativa

GAVIRATE – Doppio appuntamento nei pomeriggi di venerdì e domenica con i laboratori creativi di Remida Natale al Chiostro di Voltorre. Bambini e genitori potranno dare sfogo a fantasia e spirito natalizio con il materiale di scarto industriale, non convenzionale e di ogni dimensione di Remida – Come partecipare

VARESE – Il Natale di Agricola diventa un libro per bambini intitolato Fiaba d’Inverno, scritto e illustrata dallo staff di Agricola Home&Garden e dedicato alla magia delle stagioni. Domenica la presentazione all’interno di un laboratorio per bambini – Leggi qui

COCQUIO TREVISAGO – Sarà una domenica speciale quella del 10 dicembre a Cocquio Trevisago perché si terrà la prima edizione della “Babbo run” una camminata nin competitiva per adulti e bambini (ma gli adulti meglio se vestiti da Babbo Natale). – Tutte le informazioni

SARONNO – Saronno si prepara a celebrare l’8 dicembre 2023 in modo unico e divertente. L’amministrazione del Palaghiaccio di Saronno è lieta di annunciare che la pista di pattinaggio sarà aperta al pubblico per una giornata di pattinaggio libero. Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – In piazza Matteotti, proprio in centro paese, è stata inaugurata la pista di pattinaggio che resterà aperta per tutto il periodo di Natale – L’articolo

VARESE – Ecco gli orari per il periodo delle festività natalizie per pattinare alla Acinque Ice Arena di Varese a cominciare dall’intera giornata dell’Immacolata – Leggi qui

CUASSO AL MONTE – Dopo il grande successo delle scorse edizioni, venerdì 8 dicembre riapre la pista di pattinaggio panoramica allestita dal Comune di Cuasso al Monte in collaborazione con l’Associazione ON – L’iniziativa

AZZATE – Il mercatino delle Mamme in Cerchio aggiunge valore al Natale: scegliendo di acquistare a offerta libera allo Stendipanni giochi e addobbi di Natale, si sostengono le attività per le famiglie e un futuro più green – Leggi qui

VARESE – In città torna il “regalo sospeso” per portare il Natale in tutte le case. C’ la possibilità di acquistare un giocattolo, un libro, un oggetto di cartoleria o, perché no, un goloso panettone per chi queste cose le sogna ma non le può avere – L’elenco dei negozi che aderiscono

OPEN DAY – Sei in cerca della scuola giusta per tuo figlio? VareseNews dedica uno spazio speciale all’orientamento scolastico – Scopri gli open day in programma

PER TUTTI – A Malnate arrivano Gli ambulanti di Forte dei Marmi mentre a Varese piazza Montegrappa si trasfomerà in un vero e proprio villaggio caratteristico. A Besano si festeggia il “cittadino” più longevo di tutti, il Besanosauro – Cosa fare nel weekend