La Simply Bop Big Band in concerto a Busto Garolfo con il celebre trombettista Andrea Tofanellison

Un grande evento musicale è in programma il 23 febbraio 2025 presso l’Auditorium BCC di Busto Garolfo, dove la Simply Bop Big Band, accompagnata dal celebre trombettista Andrea Tofanelli, renderà omaggio a Maynard Ferguson, leggenda del jazz e icona della tromba.

L’evento, organizzato da Simply Bop in collaborazione con Bfonic Agency, si aprirà con il concerto in programma alle ore 17:00. La direzione artistica è affidata a Mauro Brunini, mentre la direzione dell’esecuzione sarà curata da Enrico del Prato. La presenza di Andrea Tofanelli, trombettista di fama internazionale, arricchirà ulteriormente la serata con la sua straordinaria tecnica e il suo stile inconfondibile.

Oltre al concerto, il pubblico avrà la possibilità di partecipare alla Masterclass di tromba jazz e classica condotta dallo stesso M° Andrea Tofanelli nei giorni 22 e 23 febbraio 2025. Un’occasione imperdibile per gli appassionati dello strumento e per i musicisti desiderosi di approfondire le tecniche esecutive e interpretative di uno dei più grandi trombettisti contemporanei. L’evento si svolgerà presso l’Auditorium BCC di Busto Garolfo – Sala don Besana, in via Manzoni 50.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria all’indirizzo segreteria@bfonic-agency.com o al numero +39 3277156492.

L’evento è reso possibile grazie al supporto di BCC Busto Garolfo e Buguggiate, del Comune di Busto Garolfo, di TromBusto e di vari sponsor tra cui Dml Brass, Comtec Srl e Gp.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del jazz e per chiunque voglia immergersi nell’energia e nel virtuosismo della musica di Maynard Ferguson.