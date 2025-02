Lo spettacolo “Io che amo solo te” all’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese

Un uomo ormai adulto rievoca l’amore adolescenziale e il rimpianto di non aver rivelato a se stesso la propria identità. In un monologo intimo e struggente, attraversa il dolore di una vita vissuta in silenzio, soffocato dal timore del giudizio. Tratto dalle parole di Marguerite Yourcenair, lo spettacolo riflette sul coraggio di essere sinceri con sé stessi e sul percorso doloroso verso l’accettazione.

Una storia toccante che mette a nudo l’animo umano, rivelando quanto sia difficile scegliere la propria verità in un mondo che spesso ci reprime.

L’appuntamento è per sabato 1 marzo 2025, alle ore 21 al Teatro di Sant’Ambrogio in via Lazzaro Papi 7, Varese.

Per acquistare i biglietti:

– intero: 15 euro

– ridotto (soci marte): 12 euro (acquistabile in segreteria o in biglietteria in contanti)

– per prenotarli (e acquistarli in contanti in biglietteria o presso la segreteria di marte): https://www.martevarese.it/io-che-amo-solo-te-1-marzo-ore-21-00-teatro-di-santambrogio-varese

– per acquistarli online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/io-che-amo-solo-te/256961

Spettacolo in collaborazione con Arcigay Varese APS.

Genere: drammatico.

Autori: Alessandro Di Marco e Lucilla Lupaioli.

Interpreti: Riccardo D’Alessandro, Alessandro Di Marco, Andrea Lintozzi.

Regia: Alessandro Di Marco.

Durata: 60’