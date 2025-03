La musica dei Beatles rivive al MIV di Varese con lo show di Gianfranco Preverino

Appuntamento in Sala Nettuno martedì 25 marzo. Lo spettacolo prevede otto sequenze di brani dei Fab Four

Appuntamento musicale, martedì 25 marzo al MIV, il Multisala Impero di Varese: la sala Nettuno ospiterà, a partire dalle ore 21, il concerto do Gianfranco Preverino che proporrà un tour musicale tra le canzoni dei Beatles.

Uno spettacolo, quello di Preverino, che nasce dall’idea di ricreare l’atmosfera di serate passate tra amici intorno a una chitarra, con un repertorio a tema: quello dei Fab Four di Liverpool. Il programma prevede otto sequenze di brani dove tutti i successi della band si fondono in variopinti collage musicali, che faranno rivivere al pubblico i momenti più esaltanti della musica moderna.

Gianfranco Preverino è conosciuto oggi soprattutto come prestigiatore ma per anni è stato un musicista di professione, esibendosi in Italia ed Europa. Diplomato al conservatorio in musica corale, nell’autunno del 2006 ha diretto un coro al teatro La Fenice di Venezia.

Con questo spettacolo rende omaggio a chi, tanti anni fa, gli diede l’ispirazione per cominciare a suonare la chitarra. Il prezzo del biglietto di ingresso per la serata è fissato in 12 euro (ridotto 10 euro).