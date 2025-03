“Nina. Un soggetto per un breve racconto”, serata a teatro a Brenno Useria

Vi aspettiamo sabato 29 Marzo a Brenno Useria per uno spettacolo teatrale.

Andrà in scena il monologo intitolato “NINA. Un soggetto per un breve racconto” (Liberamente ispirato a“Il gabbiano” di Cechov.) Con Rossella Rapisarda – Eccentrici Dadarò

Spettacolo vincitore del premio nazionale Calandra del 2013 come migliore spettacolo e migliore attrice.

E’ necessaria la prenotazione ai numeri sulla locandina.

Lo spettacolo si terrà al teatro dell’oratorio di Brenno Useria in via benefattori 5 Arcisate.