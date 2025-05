Musica, arte e archeologia nella chiesa di San Biagio a Cittiglio

Un viaggio emozionante attraverso le epoche e i linguaggi dell’arte, della musica e dell’archeologia attende il pubblico sabato 10 maggio dalle ore 21, nella suggestiva cornice della chiesa di San Biagio a Cittiglio. L’iniziativa, dal titolo “Armonie nella Storia”, si presenta come un incontro tra bellezza e memoria, pensato per offrire un’esperienza culturale immersiva e accessibile a tutti.

Organizzato dalla Comunità Pastorale Beata Vergine delle Grazie, con il patrocinio del Comune di Cittiglio e in collaborazione con il Gruppo Amici di San Biagio, l’evento vedrà protagonisti tre raffinati interpreti: Roberta Andrello al flauto traverso, Davide Lucio Cervi al violoncello e Costantino Gigi all’organo e alle tastiere. Insieme accompagneranno il pubblico in un itinerario musicale che spazierà dalle architetture barocche di Bach, Händel e Vivaldi, fino alle raffinatezze di Marcello e Rachmaninoff.

L’incontro non sarà soltanto un concerto, ma un vero e proprio viaggio narrativo, che unirà la musica antica e moderna al racconto dei luoghi e delle tracce del passato, in un dialogo tra le note e le pietre di un edificio carico di storia. La scelta di San Biagio come palcoscenico non è casuale: si tratta infatti di un luogo profondamente radicato nel tessuto culturale e spirituale del territorio, custode di testimonianze artistiche e architettoniche di grande pregio.

L’ingresso è libero e, per agevolare la partecipazione, sarà attivo un servizio navetta dai parcheggi di via Filzi. Un’ulteriore dimostrazione della volontà degli organizzatori di rendere questo appuntamento un’occasione aperta, condivisa e inclusiva, nel segno della cultura e dell’incontro.