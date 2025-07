A Varese si va alla scoperta della musica da salotto con “Nuovi orizzonti sonori”

Un appuntamento musicale da non perdere 25 luglio 2025 alle 18:00 alla Sala Veratti per aprire il sipario su una nuova edizione di La Musica degli Angeli

Venerdì 25 luglio 2025, alle 18:00, si alza il sipario su una nuova edizione di La Musica degli Angeli, un ciclo di concerti che quest’anno si arricchisce di un affascinante programma dal titolo “Nuovi orizzonti sonori”. L’appuntamento, che avrà luogo nella splendida Sala Veratti di Varese, offrirà agli appassionati una serata dedicata alla musica da salotto dell’Ottocento.

A esibirsi saranno Giorgia Pesaresi (mezzosoprano) e Alessia Mortaloni (fortepiano), che guideranno il pubblico in un viaggio musicale che attraversa alcuni dei più celebri brani di compositori italiani dell’epoca. Il concerto esplorerà il genere della romanza da salotto, una forma musicale che, durante il XIX secolo, conquistò le case dei borghesi italiani, dove la musica divenne il fulcro di piacevoli serate tra amici e familiari.

Il programma prevede una selezione di pezzi che spaziano dalle melodie dolci e struggenti di Giuseppe Verdi a quelle seducenti di Francesco Paolo Tosti, passando per le affascinanti arie di Giacomo Puccini e Gioachino Rossini. Tra i brani in programma:

“Plaisir d’amour” di J.P. Martini

“Ideale” e “Malìa” di F.P. Tosti

“Piccolo Valzer” da “La Bohème” di G. Puccini

“Musica proibita” di S. Gastaldon

“Larghetto in la minore” da “L’elisir d’amore” di G. Donizetti

“‘A vucchella” di V. Bellini

“Cruda sorte” da “L’italiana in Algeri” di G. Rossini

“Stride la vampa” da “Il Trovatore” di G. Verdi

“Habanera” da “Carmen” di G. Bizet

La romanza da salotto, un genere musicale che dominò le serate dell’epoca, sarà protagonista di una performance che ricrea l’atmosfera tipica delle dimore ottocentesche, tra eleganza e raffinata intimità. Con l’uso del pianoforte, che in questo contesto ha svolto un ruolo centrale, gli artisti esploreranno la sua versatilità come strumento solista, accompagnatore e sostegno armonico, permettendo alla voce di brillare e immergendo il pubblico nelle emozioni di quelle serate private.

L’evento di venerdì sera sarà un’ode alla musica borghese dell’Ottocento, dove il pianoforte e la voce si intrecciano per dare vita a melodie immortali che ancora oggi risuonano nel cuore degli appassionati di musica classica. Non mancate questo appuntamento unico con La Musica degli Angeli.