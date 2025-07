Il “Quartetto Adorno“ interpreta Beethoven e Schubert per la 51ª Stagione Musicale della Canonica di Brezzo di Bedero

Un grande appuntamento con la musica da camera animerà la Collegiata di San Vittore, nell’ambito della 51ª Stagione Musicale della Canonica di Brezzo di Bedero. Protagonista della serata sarà il rinomato Quartetto Adorno, formazione tra le più affermate del panorama internazionale, con un programma che darà voce alla transizione dal classicismo di Ludwig van Beethoven al romanticismo di Franz Schubert.

Il concerto propone il Quartetto n. 4 in do minore op. 18 n. 4 di Beethoven, tra i più intensi del primo periodo del compositore, e l’imponente Quartetto n. 14 in re minore D. 810 “La morte e la fanciulla” di Schubert, capolavoro assoluto del repertorio cameristico, celebre per la drammaticità e la struggente bellezza melodica. Fondato nel 2015, il Quartetto Adorno – composto da Edoardo Zosi e Liù Pelliciari al violino, Benedetta Bucci alla viola e Francesco Stefanelli al violoncello – ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio del Pubblico al Concorso “Paolo Borciani” e una residenza alla Chapelle Musicale Reine Elisabeth di Bruxelles.

La formazione si distingue per l’intensità interpretativa, la coesione stilistica e l’impegno nella valorizzazione del grande repertorio quartettistico. La Stagione Musicale della Canonica, diretta dal M° Fabio Bagatin, è realizzata con il contributo del Comune di Brezzo di Bedero, la collaborazione dell’Associazione Casa Paolo, il sostegno di Grand Luino e il patrocinio della Fondazione Comunitaria del Varesotto. L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti. Un’occasione imperdibile per vivere la magia del quartetto d’archi nella suggestiva cornice della Collegiata romanica affacciata sul Lago Maggiore.

Quartetto Adorno

Sabato 26 luglio 2025, ore 21:00

Collegiata di San Vittore, Brezzo di Bedero (VA)

Concerto con musiche di Beethoven e Schubert

Il quartetto

Il Quartetto Adorno si è affermato a livello internazionale vincendo il Terzo Premio (con Primo non assegnato), il Premio del Pubblico e quello per la miglior esecuzione del brano contemporaneo di Silvia Colasanti al Concorso Internazionale “Premio Paolo Borciani” 2017, primo quartetto italiano nella storia del concorso a ottenere un riconoscimento così importante. Nel 2018 ha vinto la X Edizione del Concorso Internazionale “V. E. Rimbotti” e ottenuto una residenza artistica presso la Chapelle Musicale Reine Elisabeth di Bruxelles. Nel 2019 ha ricevuto il Premio “Una vita nella musica giovani” e il supporto del CIDIM. Fondato nel 2015, il quartetto prende il nome dal filosofo Theodor Wiesengrund Adorno, che vide nella musica da camera un mezzo per preservare il valore umano e culturale dell’arte. Il Quartetto Adorno si è esibito in prestigiosi festival e sale da concerto: Wigmore Hall e Kings Place a Londra, Ravenna Festival, Festival dei Due Mondi di Spoleto, MITO SettembreMusica, Società dei Concerti di Milano, Unione Musicale di Torino, Festival di Portogruaro, Fazioli Concert Hall, Musica Insieme Bologna, Fondazione Cini Venezia, Chigiana Siena, Allegro Vivo Altenburg, Musik Erlebnis Monaco, tra gli altri. Collabora con artisti di fama come P. Badura-Skoda, G. Bandini, E. Bronzi, B. Canino, A. Carbonare, F. Di Rosa, L. Lortie, F. Meloni, G. Sollima. Nel 2019 pubblica il primo CD per Decca Italia con opere di Zemlinsky e Brahms (con A. Carbonare). Seguono: nel 2021 il quintetto di Castelnuovo-Tedesco con Bandini (Decca), nel 2022 il quartetto di Franck (Fuga Libera), nel 2023 l’ottetto di Enescu (Fuga Libera), e nel 2024 l’integrale dei quartetti di Castelnuovo-Tedesco per Naxos. Ha completato l’integrale dei quartetti di Beethoven presso Musikamera/La Fenice Venezia, Amici della Musica Cagliari, Associazione Musicale Lucchese, e prosegue l’esecuzione al Festival di Urbino e al Viotti Festival di Vercelli. Edoardo Zosi – Liù Pelliciari, Violini Benedetta Bucci, Viola Francesco Stefanelli, Violoncello

Programma

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)

Quartetto n. 4 in do minore op. 18 n. 4

– Allegro, ma non tanto

– Andante scherzoso, quasi Allegretto

– Minuetto. Allegretto

– Allegro

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

Quartetto n. 14 in re minore D. 810 “La morte e la fanciulla”

– Allegro

– Andante con moto

– Scherzo. Allegro molto. Trio

– Presto

_____________________