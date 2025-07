“Interpretando Suoni e Luoghi” porta Morricone sul Ceresio: appuntamento al lungolago di Lavena ponte Tresa

Il lago Ceresio diventa palcoscenico per la rassegna musicale itinerante “Interpretando Suoni e Luoghi”. Giovedì 31 luglio alle 21, in località La Bröa di Lavena Ponte Tresa, il sax di Maurizio Meggiorini e il pianoforte di Marco Confalonieri renderanno omaggio a Ennio Morricone.

Il programma propone le colonne sonore più amate del compositore, da C’era una volta il West a Mission, passando per Nuovo Cinema Paradiso e Giù la testa. Le melodie saranno accompagnate da immagini e parole, per un’esperienza che unisce musica e cinema in un contesto naturale unico.

Maurizio Meggiorini, diplomato in clarinetto classico e in sax jazz presso il Trinity College London, vanta collaborazioni con prestigiose orchestre come i Pomeriggi Musicali di Milano e l’Orchestra della Svizzera Italiana. Al suo fianco Marco Confalonieri al pianoforte, per un duo che propone un’interpretazione intensa e raffinata.

L’area del lungolago di La Bröa è stata negli ultimi anni valorizzata dal Comune di Lavena Ponte Tresa come spazio di incontro e relax, ideale per ospitare eventi culturali. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà presso l’Antica Rimessa del Tram in via Ungheria 2.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: suonieluoghi@gmail.com – WhatsApp 335 7316031 / 347 5987971. Pagina Facebook: Interpretando Suoni e Luoghi.