Besozzo saluta l’estate con la Filarmonica

Il gran finale sarà un sorriso in musica: Arborata, omaggio a Renzo Arbore, per salutare con leggerezza e ritmo l’estate che si chiude

Venerdì 19 settembre alle 20.45 il Chiostro del Comune si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per il tradizionale Concerto di Fine Estate della Filarmonica di Besozzo, appuntamento a ingresso libero ormai atteso da tutta la comunità.

Il programma è un vero viaggio musicale, capace di unire mondi lontani: dall’intensità dell’Air for Band di Erickson alla brillante Sinfonia dalla Norma di Bellini, fino al lirismo del Preludio op. 3 n. 2 di Rachmaninov riletto per banda da Dario Bortolato. Non mancherà anche la freschezza della musica contemporanea con S.P.Q.R., poemetto sinfonico di Salvatore Schembari.

Dopo le suggestioni classiche, si vola tra i pianeti con il maestoso Jupiter Hymn di Holst, per poi approdare a Hollywood con le travolgenti colonne sonore di Pirati dei Caraibi – At World’s End di Hans Zimmer e con la magia senza tempo della suite di Aladdin di Alan Menken.

Il gran finale sarà un sorriso in musica: Arborata, omaggio a Renzo Arbore, per salutare con leggerezza e ritmo l’estate che si chiude.

Tutto questo grazie alla bacchetta del Maestro Francesco Iannelli, che con la sua energia e sensibilità guida la Filarmonica trasformando ogni concerto in un’esperienza

unica.

Un concerto che promette emozioni e sorprese, ma soprattutto il piacere di vivere insieme la musica dal vivo, che – come ricorda la Filarmonica – “è sempre un’altra cosa”.

Concerto di Fine Estate – Filarmonica di Besozzo

– Venerdì 19 settembre 2025, ore 20.45

– Comune di Besozzo, Via Giuseppe Mazzini 4, Besozzo (VA)

– Ingresso libero