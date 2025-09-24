Luino
“Candlenight jazz” al Palazzo Verbania di Luino
L’evento, intitolato “Candlenight jazz”, si terrà sabato 27 settembre 2025 alle ore 21
Palazzo Verbania, gioiello architettonico affacciato sulle rive del Lago Maggiore, si prepara a ospitare un evento unico nel suo genere: un concerto jazz interamente a lume di candela. L’evento, intitolato “Candlenight jazz”, si terrà sabato 27 settembre 2025 alle ore 21.
Un’atmosfera da sogno
Secondo concerto organizzato da Accademia Musicale “Pietro Bertani” Aps di Luino, nell’ambito del bando cultura 2025 indetto dal Comune di Luino. L’evento, che dà il benvenuto alla stagione autunnale, nasce con l’intento di unire l’eleganza senza tempo del jazz all’atmosfera suggestiva e intima creata da centinaia di candele. Il salone di Palazzo Verbania, si trasformerà per una sera in un palcoscenico incantato, dove la luce delle di candele creerà la cornice perfetta per una serata indimenticabile.
Il concerto vedrà la partecipazione di Lilly Gregori, Alessio Isgrò ed Enrico Salvato, inedito trio di musicisti talentuosi del territorio noti per la loro interpretazione raffinata dei grandi classici. Il repertorio spazierà dai classici del jazz, come Summertime e My funny Valentine, allo swing e alla bossa nova.
L’acustica naturale di Palazzo Verbania, unita all’illuminazione a lume di candela, promette di offrire un’esperienza d’ascolto profonda e coinvolgente, dove ogni nota sarà amplificata dall’emozione del momento.