Il Premio Tamagno a Fabio Armiliato, il “tenore di Woody Allen”

La figura di Francesco Tamagno, grande cantante lirico torinese che visse a lungo a Varese, è ricordata ogni anno dagli Amici della Lirica di Varese con un premio che porta il suo nome e che viene assegnato a una figura rilevante in ambito musicale. Nel 2025 – quindi nel 120° anniversario della scomparsa avvenuta il 31 agosto 1905 – il riconoscimento sarà conferito a una star internazionale della lirica dalla carriera straordinaria, il maestro Fabio Armiliato.

Genovese, nato nel 1956, Armiliato debuttò nel 1984 nel verdiano Simon Boccanegra e grazie alla sua voce fuori dal comune – squillante, potente e straordinariamente drammatica – cominciò una carriera che lo ha portato a trionfare sui palcoscenici di tutto il mondo e in particolare al Metropolitan di New York, vero e proprio tempio d’oltreoceano del melodramma.

Allievo ed amico di Franco Corelli, Armiliato è divenuto uno degli interpreti di riferimento per alcuni capolavori come il Trovatore, Cavalleria Rusticana e, soprattutto, Tosca. È proprio nel titolo pucciniano che il tenore ligure divenne involontario protagonista di un tragico incidente di cui si occuparono i giornali di tutto il mondo: a Macerata, nel 1995, i fucili a salve che nell’opera avrebbero dovuto “giustiziare” il suo personaggio, furono caricati troppo e Armiliato riportò gravi ferite. Per fortuna, dopo qualche mese di riabilitazione, tornò a far vibrare la sua voce nei teatri mondiali, riscuotendo grande successo di pubblico e critica.

La sua carriera ebbe una svolta fondamentale quando, nel 2000, incontrò professionalmente il soprano Daniela Dessì, tra le più amate interpreti del melodramma mondiale. Da quella produzione di Andrea Chénier nacque un sodalizio (sia artistico sia personale), che consacrò il duo Dessì-Armiliato come una delle più apprezzate e riuscite coppie della lirica di tutta la storia. Nel 2009 Daniela Dessì ricevette il “Premio Città di Varese” e, a distanza di 16 anni, con il conferimento del “Tamagno” ad Armiliato, si conclude un percorso celebrativo di due grandi artisti, che lasciano il loro nome nell’albo d’oro dei cantanti premiati nella Città Giardino.

Fabio Armiliato è conosciuto a livello internazionale anche al di fuori dell’ambito musicale: venne infatti scelto da Woody Allen come protagonista di uno degli episodi che compongono il film “To Rome with Love” del 2012, pellicola in cui il cantante interpreta un uomo che – sotto la doccia – canta con una bellissima voce da tenore. Woody Allen, nei panni di uno spregiudicato impresario, tenta di far fortuna grazie a questa dote canora, creando una serie di irresistibili gag.

LA CONSEGNA DEL PREMIO E IL CONCERTO

Domenica 28 settembre quindi, nella tradizionale cornice del Salone Estense, si terrà un concerto omaggio alla carriera di Fabio Armiliato: durante l’evento toccherà al sindaco di Varese, Davide Galimberti, consegnare il “Premio Tamagno 2025”. Il tenore verrà inoltre intervistato per ripercorrere davanti al pubblico gli oltre 40 anni della sua carriera artistica.

Gli interpreti del concerto lirico saranno tre giovani promesse del melodramma che hanno incontrato Fabio Armiliato nel loro percorso formativo: il soprano Elena Dragone Malakhovskaya, il mezzosoprano Mariateresa Federico e il basso Franco Rios-Castro, accompagnati al pianoforte dal Maestro Marco Cadario. Verrà eseguito un programma impegnativo, con arie e duetti di Verdi, Mozart, Rossini, Ponchielli, Massenet, Gounod e Tosti. Presenta il pomeriggio musicale Davide Colombo.

Fabio Armiliato dedicherà un omaggio a Francesco Tamagno, primo interprete dell’Otello di Verdi e benefattore di Varese (lasciò in eredità alla città la sua villa, nel cui parco è stato costruito l’Ospedale di Circolo).

Il biglietto d’ingresso alla premiazione e al concerto – inizio ore 15,30 – ha un prezzo di 20 euro; i soci di Amici della Lirica e degli enti convenzionati potranno usufruire di un ridotto a 10 euro mentre l’evento è gratuito per i giovani al di sotto dei 20 anni. Per informazioni ci si può collegare al sito www.liricavarese.it.