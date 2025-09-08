Il Trovatore a Somma Lombardo: una serata di grande lirica nella cornice della Fondazione Casolo

Venerdì 12 settembre una selezione scenica dell’opera di Verdi animerà il cortile di piazza Risorgimento. Apericena e spettacolo con interpreti di rilievo della scena lirica locale

Somma Lombardo ospiterà un evento lirico di grande suggestione: venerdì 12 settembre, il cortile della Fondazione Casolo, in piazza Risorgimento 2, farà da sfondo alla selezione scenica de Il Trovatore di Giuseppe Verdi. La serata, organizzata da Uate con il contributo del gruppo Calliope Musica e Voci d’Arte, proporrà le arie più celebri dell’opera, collegate da una narrazione che guiderà il pubblico attraverso la trama intensa e appassionata del capolavoro verdiano.

L’appuntamento si aprirà alle 19.30 con un’apericena conviviale, mentre alle 20.45 prenderà il via lo spettacolo, pensato in una forma scenica accessibile e coinvolgente.

Un cast di voci d’arte per Verdi

La serata vedrà sul palco interpreti di grande esperienza: Im Suntae sarà il tenore Manrico, Tiziana Sbalchiero interpreterà la mezzosoprano Azucena, Laura Scotti vestirà i panni del soprano Leonora, Giancarlo Razionale sarà il baritono Conte di Luna e Oliviero Pari darà voce al basso Ferrando.

L’accompagnamento musicale sarà affidato al pianoforte di Saadat Ismayilova, mentre la narrazione sarà a cura di Emanuela Maggioni.

La direzione artistica porta la firma di Tiziana Sbalchiero, voce nota della scena musicale locale e promotrice di iniziative che avvicinano il grande repertorio operistico a un pubblico ampio e variegato.