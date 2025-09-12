“Note d’Autunno 2025”, a Ferno e Lonate Pozzolo un viaggio nella musica classica

Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, la rassegna musicale “Note d’Autunno”, organizzata dalla Commissione Cultura della Comunità pastorale San Paolo VI di Lonate Pozzolo e Ferno, ritorna nel 2025 con un programma ricco di appuntamenti. che spaziano dal barocco al contemporaneo, offrendo anche occasioni di riflessione e approfondimento musicale.

Un trimestre di musica

La rassegna – che si svolge con il patrocinio dei Comuni di Ferno e Lonate Pozzolo – prenderà il via domenica 14 settembre alle ore 17 con un concerto di musica barocca nella splendida cornice della chiesa di Santa Maria Assunta a Ferno. Il concerto vedrà protagonisti Beatrice Guido al violino e Francesco De Pirro al violoncello, accompagnati da Giacomo Costantini al clavicembalo. La chiesa, uno dei monumenti più suggestivi della zona, con i suoi affreschi che datano tra il Trecento e il Cinquecento, è il luogo perfetto per ascoltare il suono avvolgente della musica barocca.

I concerti successivi si terranno presso la chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio a Lonate Pozzolo, uno spazio che accoglie la musica in modo straordinario grazie alla sua acustica unica.

Grandi protagonisti

Uno dei momenti salienti della rassegna sarà il concerto del M° Andrea Collauto, che il 4 ottobre alle ore 21 si esibirà sull’organo Prestinari (nella foto). Il programma del concerto spazierà da composizioni del ‘500 a grandi pezzi di Bach, Mozart e Buxtehude.

L’11 ottobre sarà la volta di un emozionante concerto con il soprano Erika Rezzonico, Carmine Michele Ansalone alla tromba e Andrea Andriolo all’organo Prestinari. Il programma includerà brani di Haendel, Mozart, Verdi e Bizet.

Un altro appuntamento da non perdere è il 17 ottobre, quando la rassegna ospiterà uno dei concerti della prestigiosa rassegna provinciale “Antichi organi – patrimonio d’Europa”. Il M° Andrea Macinanti suonerà l’organo Prestinari, costruito nel 1833, per una meditazione musicale sul tema della pace, con brani di autori come Bach, Lully e Sweelinck.

Momenti corali e incontri speciali

La rassegna si concluderà con due concerti corali. Il primo, il 8 novembre, vedrà il Gruppo Corale San Macario proporre un concerto in onore di San Martino, mentre il 13 dicembre sarà il turno delle Corali della Comunità Pastorale San Paolo VI con il tradizionale concerto prenatalizio.

In aggiunta ai concerti, sono previsti due appuntamenti speciali dedicati all’organo Prestinari, con lezioni-concerto tenute dal professor Claudio Veronese, che guiderà il pubblico alla scoperta della storia e del funzionamento di questo strumento magnifico. Questi incontri offriranno un’occasione unica per conoscere più a fondo la musica e il meccanismo dell’organo.

Tutti i concerti di organo saranno arricchiti dalla proiezione su grande schermo, permettendo al pubblico di seguire da vicino le movenze dell’artista e di apprezzare la complessità del lavoro svolto sugli strumenti. Un approccio innovativo che mira a rendere ogni performance ancora più coinvolgente, garantendo a tutti una fruizione completa della musica.

Qui la locandina con i dettagli di tutto il programma