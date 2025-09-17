PLUG-MI 2025: il festival della cultura urban torna a Milano

Un weekend dedicato alla cultura urbana, tra moda, musica, arte e sport che trasformerà il Superstudio Maxi in un vero e proprio laboratorio di creatività contemporanea

Un intero weekend dedicato alla cultura urbana, tra moda, musica, arte e sport. PLUG-MI torna a Milano con la sua Hyper Edition 2025, trasformando il Superstudio Maxi in un vero e proprio laboratorio di creatività contemporanea.

Spazio alla musica, con live di Nitro, MadMan, Johnny Marsiglia, Tormento e tanti nuovi talenti dell’underground rap; alla moda, con brand emergenti, espositori e workshop di design e shoe making; e all’arte, con mostre di street art, installazioni immersive e progetti phygital che trasformano lo spazio in un’esperienza interattiva e coinvolgente.