Varese
A Varese va in scena “Sorellastre”, la fiaba grottesca delle escluse
Al Salone Estense il 18 ottobre lo spettacolo teatrale di Valentina Maselli che dà voce alle sorellastre di Cenerentola. Una riflessione ironica e pungente su libertà e identità
Cosa succede alle sorellastre di Cenerentola dopo il lieto fine? A rispondere è lo spettacolo teatrale “Sorellastre”, in scena sabato 18 ottobre 2025 alle ore 21 al Salone Estense di Varese. Con testo e regia di Valentina Maselli, sul palco ci saranno Anna Maria Rizzato e Antonella Tranquilli, in un racconto teatrale ironico, grottesco e profondo, adatto a un pubblico dai 14 anni in su.
Lo spettacolo parte dove le fiabe si fermano: con la morte della madre, le due sorelle cattive della celebre fiaba si ritrovano finalmente libere. Ma la libertà, quando non la si è mai conosciuta, può diventare uno spazio spaventoso. La scena, curata da Federica Della Bona, fa da cornice a una riflessione sull’identità, sull’attesa di un salvatore esterno, sull’impossibilità di agire fuori dai ruoli assegnati.
Rimaste intrappolate a lungo nei desideri e nelle proiezioni materne, le due sorellastre si ritrovano in tarda età a dover imparare a desiderare, a scegliere, a vivere davvero. “Sorellastre” non è una semplice rivisitazione, ma un viaggio teatrale crudo e tenero sul tempo perduto, sull’inadeguatezza e sul coraggio di cambiare.
Lo spettacolo, della durata di circa 60 minuti, è caratterizzato da un tono che alterna ironia e crudeltà, dove il grottesco diventa chiave per affrontare le paure universali dell’essere umano.
L’ingresso è di 10 euro.