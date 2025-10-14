Al Miv di Varese il concerto tributo a Joni Mitchell, voce di una donna libera

Domenica 26 ottobre alle ore 20.45 sul palco del Multisala Impero Varese (MIV) all’interno della Rassegna DoReMIV, uno spettacolo coinvolgente fatto di immagini e suoni per rendere omaggio a una delle più grandi signore della musica: Joni Mitchell.

Un tributo imperdibile alla leggendaria cantautrice canadese, un viaggio attraverso la sua musica e la sua poetica, interpretata dalla voce di Silvia Venturini, con brevi interventi narrativi di Flora Paparella. Ad accompagnarle, una band di musicisti straordinari: Alessandro Perrelli alle chitarre, Luca Fraula al piano, Agu’ Marson al basso e Alessio Gavioli alla batteria. Le suggestive grafiche video sono curate da Maurizio Marinoni.

Un evento che intreccia musica, parole e immagini per celebrare l’arte senza tempo di Joni Mitchell, artista simbolo di libertà e autenticità. Cantautrice tra le più influenti degli anni ’70, Joni Mitchell ha composto seguendo solo la propria voce interiore, senza lasciarsi condizionare da mode o giudizi. Così si è conquistata il rispetto di generazioni di artisti, diventando una delle figure più importanti della musica contemporanea.

In un panorama spesso dominato da suoni giovanilistici, i suoi album rappresentano uno dei primi esempi di “rock adulto”, sospeso tra il folk di origine hippie e le eleganti sfumature del jazz. Personalità affascinante e indipendente, Joni Mitchell ha ispirato molte cantautrici che, come lei, hanno scelto di mettere a nudo sé stesse nelle proprie canzoni.

Quando e dove:

Domenica, 26 ottobre 2025 – ore 20.45

Multisala Impero Varese (MIV) – Via Giuseppe Bernasconi 13 – Varese

Tel: 0332 284004

Biglietti:

https://www.multisalaimpero.com/film/?title=voce-di-una-donna-libera