Al Miv di Varese il concerto tributo a Joni Mitchell, voce di una donna libera

All’interno della Rassegna DoReMIV, uno spettacolo coinvolgente fatto di immagini e suoni per rendere omaggio a una delle più grandi signore della musica

Spettacoli

26 Ottobre 2025

Domenica 26 ottobre alle ore 20.45 sul palco del Multisala Impero Varese (MIV) all’interno della Rassegna DoReMIV, uno spettacolo coinvolgente fatto di immagini e suoni per rendere omaggio a una delle più grandi signore della musica: Joni Mitchell.

Un tributo imperdibile alla leggendaria cantautrice canadese, un viaggio attraverso la sua musica e la sua poetica, interpretata dalla voce di Silvia Venturini, con brevi interventi narrativi di Flora Paparella. Ad accompagnarle, una band di musicisti straordinari: Alessandro Perrelli alle chitarre, Luca Fraula al piano, Agu’ Marson al basso e Alessio Gavioli alla batteria. Le suggestive grafiche video sono curate da Maurizio Marinoni.

Un evento che intreccia musica, parole e immagini per celebrare l’arte senza tempo di Joni Mitchell, artista simbolo di libertà e autenticità. Cantautrice tra le più influenti degli anni ’70, Joni Mitchell ha composto seguendo solo la propria voce interiore, senza lasciarsi condizionare da mode o giudizi. Così si è conquistata il rispetto di generazioni di artisti, diventando una delle figure più importanti della musica contemporanea.

In un panorama spesso dominato da suoni giovanilistici, i suoi album rappresentano uno dei primi esempi di “rock adulto”, sospeso tra il folk di origine hippie e le eleganti sfumature del jazz. Personalità affascinante e indipendente, Joni Mitchell ha ispirato molte cantautrici che, come lei, hanno scelto di mettere a nudo sé stesse nelle proprie canzoni.

Domenica, 26 ottobre 2025 – ore 20.45
Multisala Impero Varese (MIV) – Via Giuseppe Bernasconi 13 – Varese
Tel: 0332 284004

https://www.multisalaimpero.com/film/?title=voce-di-una-donna-libera

