Al teatro San Giuseppe di Rovello Porro va in scena lo spettacolo “Il mio miracolo”

Sabato 25 ottobre, alle 20.45, il Gruppo Missionario di Manera porta sul palco del Teatro San Giuseppe di Rovello Porro lo spettacolo “Il mio miracolo”, un’iniziativa benefica a favore dell’oratorio della comunità.

L’evento, promosso dal Gruppo Missionario, nasce con l’intento di coniugare cultura, spiritualità e attenzione al territorio. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’oratorio di Rovello, contribuendo così a sostenere le attività educative e sociali rivolte ai più giovani.

Lo spettacolo racconta di un un luogo di pace e pieno di colori dove vive una famiglia speciale.

Tutti i suoi membri hanno un talento unico e inimitabile: c’è chi ha una forza eccezionale, chi è capace di curare infortuni e malanni, chi può muovere le nuvole nel cielo e far cadere pioggia e lampi e chi ha un potere tanto temuto da dover rimanere nascosto.

In mezzo a loro c’è la giovane Mirabel, ancora senza il suo talento, che scoprirà di essere l’unica a poter fermare gli strani avvenimenti che stanno mettendo in pericolo la magia, la sua casa e la sua famiglia. Per riuscire nella missione Mirabel dovrà trovare il coraggio di sfidare le regole della severissima abuela, l’anziana capofamiglia, e dimostrarle quanto vale.

Musiche, fiori variopinti e simpatici animali prenderanno vita sul palco di questo spettacolo per grandi e piccini.

Lo spettacolo sarà replicato domenica 26 ottobre alle 16, e in questa occasione il ricavato sarà destinato all’associazione “Le mani di Marco” di Turate.

Per informazioni e prenotazioni: info@teatrorovello.it – 351 617 3964 (anche via WhatsApp)