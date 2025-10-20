“Atmosfere Celestiali”: l’arpa di Floraleda Sacchi a Bodio Lomnago per Reviviscenze musicali

Prosegue la VI edizione della rassegna “Reviviscenze Musicali”, organizzata da ARTandCHARITY O.D.V. in collaborazione con la Fondazione Jupiter, con un nuovo appuntamento dal titolo evocativo: “Atmosfere celestiali…”, che vedrà protagonista la celebre arpista Floraleda Sacchi.

L’evento si terrà sabato 25 ottobre alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Giorgio a Bodio Lomnago.

L’ingresso è libero, ma è gradita una donazione a sostegno del progetto “DOPO DI NOI” – Servizio di Formazione alle Autonomie della Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus di Gazzada Schianno (VA) e rivolto a giovani con età compresa dai 16 ai 35 anni, per accompagnarli nel percorso verso l’autonomia possibile.

La manifestazione gode del Patrocinio dei Comuni ospitanti, della Provincia di Varese e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia, che sostengono e promuovono la diffusione della cultura musicale sul territorio.

Un particolare ringraziamento va a tutte le aziende che hanno aderito al programma “Azienda Amica”, contribuendo in modo concreto alla realizzazione di questo progetto culturale e sociale.

Per ulteriori informazioni:

www.artandcharity.it/eventi – info@artandcharity.it – +39 375 9109010