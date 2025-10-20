Tempo Libero
“Atmosfere Celestiali”: l’arpa di Floraleda Sacchi a Bodio Lomnago per Reviviscenze musicali
La rassegna, organizzata da ARTandCHARITY O.D.V. in collaborazione con la Fondazione Jupiter, coniuga come di consueto la bellezza della musica con un importante scopo sociale
Prosegue la VI edizione della rassegna “Reviviscenze Musicali”, organizzata da ARTandCHARITY O.D.V. in collaborazione con la Fondazione Jupiter, con un nuovo appuntamento dal titolo evocativo: “Atmosfere celestiali…”, che vedrà protagonista la celebre arpista Floraleda Sacchi.
L’evento si terrà sabato 25 ottobre alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Giorgio a Bodio Lomnago.
L’ingresso è libero, ma è gradita una donazione a sostegno del progetto “DOPO DI NOI” – Servizio di Formazione alle Autonomie della Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus di Gazzada Schianno (VA) e rivolto a giovani con età compresa dai 16 ai 35 anni, per accompagnarli nel percorso verso l’autonomia possibile.
La manifestazione gode del Patrocinio dei Comuni ospitanti, della Provincia di Varese e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia, che sostengono e promuovono la diffusione della cultura musicale sul territorio.
Un particolare ringraziamento va a tutte le aziende che hanno aderito al programma “Azienda Amica”, contribuendo in modo concreto alla realizzazione di questo progetto culturale e sociale.
Per ulteriori informazioni:
www.artandcharity.it/eventi – info@artandcharity.it – +39 375 9109010