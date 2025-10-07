Cocquio Trevisago
“Gente e Teatri“, a Cocquio Trevisago va in scena il gusto dell’amarcord
La ricerca si trasforma così in un viaggio teatrale dove la memoria diventa viva, intrecciando voci, racconti e immagini
Gente e Teatri è uno spettacolo che nasce dall’incontro tra memoria e presente. Tre ragazzi, incaricati di ricostruire la storia dei teatri di Montegrino e Caldana, si ritrovano in biblioteca tra vecchi articoli di giornale, registrazioni e testimonianze. Nel loro percorso fanno irruzione due anziani dei paesi, che li guidano a mettere ordine tra le informazioni e a riconoscere i fili che legano passato e futuro. La ricerca si trasforma così in un viaggio teatrale dove la memoria diventa viva, intrecciando voci, racconti e immagini. I ragazzi scopriranno che il teatro non abita solo nei libri o nei palcoscenici, ma nella quotidianità delle persone e nelle storie che ognuno custodisce.
Dove e quando
08.11 h 21 – Teatro SOMS Caldana
Ingresso: 1 €
Per info e prenotazioni
334.1185848
338.6020892
info@teatroperiferico.it
______
GENTE E TEATRI
rientra nel progetto PASSO PASSO
di Teatro Periferico
finanziato da Fondazione Cariplo
in collaborazione con il Comune di Montegrino Valtravaglia e il Teatro SOMS di Caldana