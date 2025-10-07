“Gente e Teatri“, a Cocquio Trevisago va in scena il gusto dell’amarcord

Gente e Teatri è uno spettacolo che nasce dall’incontro tra memoria e presente. Tre ragazzi, incaricati di ricostruire la storia dei teatri di Montegrino e Caldana, si ritrovano in biblioteca tra vecchi articoli di giornale, registrazioni e testimonianze. Nel loro percorso fanno irruzione due anziani dei paesi, che li guidano a mettere ordine tra le informazioni e a riconoscere i fili che legano passato e futuro. La ricerca si trasforma così in un viaggio teatrale dove la memoria diventa viva, intrecciando voci, racconti e immagini. I ragazzi scopriranno che il teatro non abita solo nei libri o nei palcoscenici, ma nella quotidianità delle persone e nelle storie che ognuno custodisce.

Dove e quando

08.11 h 21 – Teatro SOMS Caldana

Ingresso: 1 €

Per info e prenotazioni

334.1185848

338.6020892

info@teatroperiferico.it

GENTE E TEATRI

rientra nel progetto PASSO PASSO

di Teatro Periferico

finanziato da Fondazione Cariplo

in collaborazione con il Comune di Montegrino Valtravaglia e il Teatro SOMS di Caldana