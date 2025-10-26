Gli scherzetti musicali di Halloween dell’Ensemble de Saxophones a Como e a Varese

Brividi, atmosfere misteriose e tanta buona musica: sono questi gli ingredienti delle due serate speciali proposte dall’Ensemble de Saxophones di Varese in occasione di Halloween. Il gruppo diretto dal M° Giuseppina Levato si prepara a incantare il pubblico con “Due Note… da Paura!”, un doppio concerto a tema horror in programma mercoledì 30 ottobre a Como e giovedì 31 ottobre a Varese, con un repertorio che promette emozioni, divertimento e qualche sorpresa.

Concerto a Como: la magia del Carducci

Il primo appuntamento si terrà a Como, mercoledì 30 ottobre alle ore 20.30, presso l’Associazione G. Carducci in viale Cavallotti 7, uno dei luoghi simbolo della vita culturale lariana. « – Suonare in un luogo così ricco di storia e suggestione è un onore – ha dichiarato il M° Levato –. Il nostro obiettivo è far vivere la musica d’insieme fin dai primi anni di studio, perché è lì che nasce il vero spirito dell’ensemble – ».

A sottolineare l’importanza di questa sinergia anche i rappresentanti dell’Associazione Carducci: « – Un luogo speciale, pieno di storia, dove da oltre 100 anni le idee si incontrano e le generazioni dialogano – ».

Il ritorno a Varese: musica “di casa” e un nuovo CD

Il giorno successivo, giovedì 31 ottobre, la musica torna a casa: l’Ensemble si esibirà all’Auditorium del Civico Liceo Musicale “Malipiero” di Varese, in via Garibaldi 4, sede storica delle loro prove settimanali. In questa occasione sarà anche presentato il nuovo CD, interamente dedicato al loro repertorio più “sinistro”, una raccolta musicale perfettamente in linea con le atmosfere di Halloween.

Un programma da brivido… e da cantare

Il programma delle due serate è pensato per evocare il fascino e la tensione del mondo horror, alternando brani iconici e divertenti:

“Psycho” di Alfred Hitchcock

“Ghostbusters”, classico intramontabile

“Il fantasma dell’opera”, tra brividi e lirismo

“Highway to Hell” degli AC/DC, per chiudere con energia

Il tutto proposto in arrangiamenti originali per ensemble di sax, capaci di sorprendere anche gli ascoltatori più esigenti. L’obiettivo? Far vivere un Halloween diverso, ricco di scherzetti musicali e dolci melodie, in compagnia di una delle formazioni più longeve e apprezzate del territorio.