Il primo novembre nel Salone Estense di Varese il Concerto del Ricordo con il Civico Liceo Musicale Malipiero

L’evento culturale e musicale, promosso in prossimità della Giornata della commemorazione dei defunti da So.Crem Varese Aps, avrà inizio alle ore 16

Sabato 1° Novembre 2025, alle ore 16, presso il Salone Estense a Varese, si svolgerà il Concerto del Ricordo, evento culturale e musicale che viene promosso, una volta all’anno, in prossimità della Giornata della commemorazione dei defunti, da So.Crem Varese Aps (Società Varesina per la Cremazione), in collaborazione con il Comune di Varese (il concerto è ad ingresso libero).

«E’ un’occasione per ricordare i nostri cari defunti e l’impegno svolto da So.Crem Varese da 145 anni con un momento musicale capace di aprirci alla bellezza e alla melodia – dichiara Alessandro Bonfadini, Presidente di So.Crem Varese Aps -. Conosceremo una tradizione musicale, che evoca una cultura capace di guardare ai valori dell’uomo e di disprezzare la violenza».

Quest’anno il concerto è dedicato a due grandi musicisti: J.S. Bach e W. A. Mozart. Due protagonisti della storia della musica tra Sei e Settecento, dei quali verranno eseguite alcune significative melodie. In particolare, di Bach il concerto proporrà l’Ouverture per flauto, archi e continuo in si minore, che verrà interpretata, al flauto, da Lara Pastore. Sarà poi la volta del Quartetto per archi N. 11 K 171 in Mi bemolle maggiore del grande Amadeus Mozart e di Bach il Concerto per due violini, archi e continuo in re minore, brani che vedranno impegnati i due violinisti Stefano Trotta e Carlo De Martini.

In conclusione verranno eseguite alcune parti della Messa in si minore da parte dell’Orchestra del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero”, diretta dal Maestro Carlo De Martini, e dal Coro del medesimo Liceo Civico, diretto dal Maestro Gabriele Conti. Preparatore della sezione fiati è invece il Maestro Gianmarco Canato.

Dunque, protagonista del concerto So.Crem di quest’anno è il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero”, importante realtà educativa che da anni si conferma tra le eccellenze cittadine.