“Il principe ranocchio”: lo spettacolo di burattini a Viggiù

Per il festival Teatrale Itinerante “Terra e Laghi” del Teatro Blu appuntamento per domenica 12 ottobre all’oratorio San Carlo

Il principe ranocchio
12 Ottobre 2025

Un Re dormiglione e una principessa vengono disturbati dall’arrivo a castello di un ranocchio pasticcione.

A complicare il tutto ci si mette una strega travestita da maggiordomo. Riuscirà il simpatico Ranocchio a conquistare la giovane principessa? A chi potrà chiedere aiuto se non al suo amico burattinaio?

Una reinterpretazione in chiave comico-moderna della celebre favola dei fratelli Grimm. Uno spettacolo divertente in cui momenti come la conversazione telefonica tra i personaggi e la realizzazione di una torta ironizzano su alcuni aspetti della vita contemporanea.

La particolare scenografia/baracca rappresentante il castello di ReBarbarussa subisce piccole trasformazioni durante la rappresentazione. Temi musicali composti appositamente per lo spettacolo ne accompagnano lo svolgimento.

Testo, Musica, Scenografia, Burattini e Pupazzi: Gabriella Roggero e Giorgio Rizzi.
Con: Gabriella Roggero, Metello Faganelli

2 Ottobre 2025

