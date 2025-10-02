Tempo Libero
“Il principe ranocchio”: lo spettacolo di burattini a Viggiù
Per il festival Teatrale Itinerante “Terra e Laghi” del Teatro Blu appuntamento per domenica 12 ottobre all’oratorio San Carlo
Un Re dormiglione e una principessa vengono disturbati dall’arrivo a castello di un ranocchio pasticcione.
A complicare il tutto ci si mette una strega travestita da maggiordomo. Riuscirà il simpatico Ranocchio a conquistare la giovane principessa? A chi potrà chiedere aiuto se non al suo amico burattinaio?
Una reinterpretazione in chiave comico-moderna della celebre favola dei fratelli Grimm. Uno spettacolo divertente in cui momenti come la conversazione telefonica tra i personaggi e la realizzazione di una torta ironizzano su alcuni aspetti della vita contemporanea.
La particolare scenografia/baracca rappresentante il castello di ReBarbarussa subisce piccole trasformazioni durante la rappresentazione. Temi musicali composti appositamente per lo spettacolo ne accompagnano lo svolgimento.
Testo, Musica, Scenografia, Burattini e Pupazzi: Gabriella Roggero e Giorgio Rizzi.
Con: Gabriella Roggero, Metello Faganelli