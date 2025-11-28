A Gallarate le fiabe diventano teatro dell’anima con Angela Elina Nanna

Uno spettacolo teatrale fatto di simboli, parole e racconti per esplorare l’anima attraverso la fiaba. È quanto porta sul palco Angela Elina Nanna con Dall’ombra alla luce. Fiabe alchemiche di trasformazione sabato 6 dicembre alle 17:30 alla libreria “Librando – Libri in movimento” in Corso Sempione 11 a Gallarate.

Fiabe, simboli e rinascita

Lo spettacolo ripercorre l’omonimo libro di Angela Elina Nanna. Un monologo teatrale, in cui l’autrice diventa anche narratrice e accompagna il pubblico attraverso un percorso lungo le ombre dell’esistenza per arrivare alla luce della consapevolezza.

Con un linguaggio poetico, simbolico e narrativo, lo spettacolo tocca temi universali come la perdita, il ritrovamento di sé, la fede, la paura e la rinascita. Alternando leggerezza e profondità, momenti di ironia e riflessione, l’autrice crea un’esperienza immersiva che intreccia fiaba e realtà, offrendo una lettura trasformativa della vita.

Prenotazione obbligatoria

L’ingresso prevede un contributo di 10 euro, che comprende anche un piccolo aperitivo finale. Durante l’evento sarà possibile acquistare il libro e ricevere una dedica personalizzata dall’autrice. La prenotazione è obbligatoria, compilando il form online. Per ulteriori informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 3805281295.