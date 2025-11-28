Varese News

A Gallarate le fiabe diventano teatro dell’anima con Angela Elina Nanna

Sabato 6 dicembre presso la libreria “Librando”, lo spettacolo “Dall’ombra alla luce” porta in scena fiabe alchemiche per raccontare la trasformazione interiore

Angela Elina Nanna
Spettacoli

06 Dicembre 2025

Uno spettacolo teatrale fatto di simboli, parole e racconti per esplorare l’anima attraverso la fiaba. È quanto porta sul palco Angela Elina Nanna con Dall’ombra alla luce. Fiabe alchemiche di trasformazione sabato 6 dicembre alle 17:30 alla libreria “Librando – Libri in movimento” in Corso Sempione 11 a Gallarate.

Fiabe, simboli e rinascita

Lo spettacolo ripercorre l’omonimo libro di Angela Elina Nanna. Un monologo teatrale, in cui l’autrice diventa anche narratrice e accompagna il pubblico attraverso un percorso lungo le ombre dell’esistenza per arrivare alla luce della consapevolezza.

Con un linguaggio poetico, simbolico e narrativo, lo spettacolo tocca temi universali come la perdita, il ritrovamento di sé, la fede, la paura e la rinascita. Alternando leggerezza e profondità, momenti di ironia e riflessione, l’autrice crea un’esperienza immersiva che intreccia fiaba e realtà, offrendo una lettura trasformativa della vita.

Prenotazione obbligatoria

L’ingresso prevede un contributo di 10 euro, che comprende anche un piccolo aperitivo finale. Durante l’evento sarà possibile acquistare il libro e ricevere una dedica personalizzata dall’autrice. La prenotazione è obbligatoria, compilando il form online. Per ulteriori informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 3805281295.

28 Novembre 2025
