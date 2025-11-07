A Varese i Tallis Scholars, uno dei gruppi vocali più prestigiosi al mondo

Secondo appuntamento con i concerti della Stagione Musicale Comunale. Domenica 9 novembre alle ore 20.30 tornano a Varese i Tallis Scholars, considerati uno dei gruppi vocali più prestigiosi al mondo grazie alla purezza di suono e alla perfetta fusione delle voci. Appuntamento in Basilica di San Vittore.

Il ritorno dei Tallis Scholars, insieme al direttore e fondatore Peter Phillips, è un momento speciale. Dopo il concerto del 2022, che aveva riscosso un grandissimo apprezzamento da parte del pubblico varesino, il celebre ensemble vocale britannico torna nella Basilica di San Vittore per rendere omaggio, nel cinquecentenario della nascita, a Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Uno dei momenti più attesi del concerto è inoltre il Miserere di Gregorio Allegri: per secoli custodito gelosamente dalla Cappella Sistina e proibito in ogni altra sede, divenne leggenda quando un giovanissimo Mozart, ascoltandolo durante la Settimana Santa a Roma, lo trascrisse a memoria, sfidando il segreto pontificio. Così, una delle pagine più misteriose e luminose della musica sacra è giunta fino a noi.

Tutti i dettagli sulla Stagione Musicale sono sul sito dedicato https://stagionemusicale.it/. I biglietti possono essere acquistati online sul sito www.multisalaimpero.com oppure alla biglietteria del MIV – Multisala Impero Varese in via Giuseppe Bernascone.