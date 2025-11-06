Al Black Inside di Lonate Ceppino arrivano i The Vad Vuc

Sabato 8 novembre il clima, all’interno del Black Inside, si colorerà delle accese tinte punk-irish-folk con il terzo appuntamento di Autunno Visionario, rassegna nata dalla collaborazione tra Visioni Musicali ed il live club di Lonate Ceppino. A calcare il palco saranno i grandissimi “The Vad Vuc”, gruppo che deve la sua meritata fama, oltre che per l’elevata qualità della loro discografia, anche alla spiccata attitudine verso la dimensione “live”

Attorno al frontman Michele “Cerno” Carobbio (voce, chitarra acustica), ci saranno Fabio “Mago” Martino (fisarmonica, tastiere), Sebastian “Seba” Cereghetti (mandolino, trombone), Davide “Boss” Bosshard (susafono, tastiere), Giacomo “Jacky” Ferrari (basso, banjo), Fidel “Fid” Esteves Pinto (flauti, tromba), Roberto “Drugo” Panzeri (batteria), Alberto “Albi” Freddi (violino) e Simone “Savo” Savogin (poesie, incursioni ed evoluzioni)

Il collettivo italo-ticinese (con un seguito di migliaia di fans nel Cantone di lingua italiana) è “sopravvissuto” e rinato più volte, facendosi beffe di un destino non sempre benevolo.

Forti di una discografia che conta 11 opere, The Vad Vuc hanno nella forma “live show” il loro riconoscibilissimo marchio di fabbrica. 400 spettacoli in giro per mezza Europa, suonando sia in grandi festival all’aperto che in location dall’atmosfera più raccolta, condividendo il palco con tantissimi artisti di fama nazionale ed internazionale.

Non aspettatevi, però, che il loro attesissimo live sia “solo” balli, cori, sudore e Guinness,

“Cerno” ha una penna sempre intrisa nella poesia, capace di sfornare a ripetizione brani di stordente bellezza cantautorale.

Da “Do stell hotel” (2004) a “Kursk” (2020), passando dall’autobiografica “Caro Dottore” (2009) e da “Il canto del suicida #2” (2013).