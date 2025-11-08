Al Teatro Fratello Sole di Busto il Coro Divertimento Vocale si esibisce per il progetto “Casa Insieme”

Un grande evento musicale con un forte valore sociale: sabato 15 novembre alle ore 21:00 il Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio ospiterà un concerto del Coro Divertimento Vocale di Gallarate, promosso da Solidarietà e Servizi per sostenere il progetto “Casa Insieme”. L’iniziativa punta a realizzare due abitazioni per l’autonomia di dieci persone con disabilità a Caronno Pertusella, accanto a strutture già attive nell’accoglienza e nella cura.

Il concerto è un’occasione per unire intrattenimento e solidarietà: protagonista della serata sarà infatti un ensemble di 150 coristi accompagnati da una band dal vivo, noto per le sue performance pop-rock cariche di energia. Il Coro Divertimento Vocale, finalista a Italia’s Got Talent 2019, festeggia trent’anni di attività dedicando ogni esibizione al sostegno di progetti solidali del territorio.

“Casa Insieme” nasce dalla coprogettazione tra Solidarietà e Servizi e il Comune di Caronno Pertusella, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Il futuro polo residenziale di via Monte Nero accoglierà oltre 60 persone tra adulti e minori con disabilità, offrendo nuove opportunità di autonomia, inclusione e lavoro per educatori e operatori. I fondi raccolti serviranno ad arredare gli spazi, creare un giardino accessibile, una stanza multisensoriale e acquistare un mezzo attrezzato per la mobilità.

L’ingresso alla serata è a offerta libera, con l’intero ricavato destinato al progetto. Un gesto semplice che può contribuire a costruire una comunità più accogliente e solidale.