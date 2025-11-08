Busto Arsizio
Al Teatro Fratello Sole di Busto il Coro Divertimento Vocale si esibisce per il progetto “Casa Insieme”
Sabato 15 novembre il Coro si esibisce per il progetto “Casa Insieme”, due nuove abitazioni inclusive a Caronno Pertusella
Un grande evento musicale con un forte valore sociale: sabato 15 novembre alle ore 21:00 il Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio ospiterà un concerto del Coro Divertimento Vocale di Gallarate, promosso da Solidarietà e Servizi per sostenere il progetto “Casa Insieme”. L’iniziativa punta a realizzare due abitazioni per l’autonomia di dieci persone con disabilità a Caronno Pertusella, accanto a strutture già attive nell’accoglienza e nella cura.
Il concerto è un’occasione per unire intrattenimento e solidarietà: protagonista della serata sarà infatti un ensemble di 150 coristi accompagnati da una band dal vivo, noto per le sue performance pop-rock cariche di energia. Il Coro Divertimento Vocale, finalista a Italia’s Got Talent 2019, festeggia trent’anni di attività dedicando ogni esibizione al sostegno di progetti solidali del territorio.
“Casa Insieme” nasce dalla coprogettazione tra Solidarietà e Servizi e il Comune di Caronno Pertusella, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Il futuro polo residenziale di via Monte Nero accoglierà oltre 60 persone tra adulti e minori con disabilità, offrendo nuove opportunità di autonomia, inclusione e lavoro per educatori e operatori. I fondi raccolti serviranno ad arredare gli spazi, creare un giardino accessibile, una stanza multisensoriale e acquistare un mezzo attrezzato per la mobilità.
L’ingresso alla serata è a offerta libera, con l’intero ricavato destinato al progetto. Un gesto semplice che può contribuire a costruire una comunità più accogliente e solidale.