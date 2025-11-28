Concerto “Women in Jazz” a Caldana per la Giornata contro la violenza sulle donne

Sul palco si alterneranno parole e note, in uno spettacolo che intreccia testimonianze e canzoni capaci di evocare emozioni e riflessioni

Domenica 30 novembre alle 17.30 il Teatro SOMS di Cocquio Trevisago, in località Caldana, ospiterà Women in Jazz, un concerto pensato per sostenere la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa unisce musica e narrazione per portare in scena le storie di donne vissute in epoche diverse ma legate da un filo comune: la ricerca di giustizia e libertà.

Sul palco si alterneranno parole e note, in uno spettacolo che intreccia testimonianze e canzoni capaci di evocare emozioni e riflessioni. Un modo per celebrare la forza e la resilienza delle donne attraverso il linguaggio universale della musica.

Protagonisti del concerto saranno: Maddalena Antona alla voce; Eugenia Canale al pianoforte; Roberta Brighi al basso elettrico; Patrizio Balzarini alla batteria; Annalisa Francesetti come voce narrante

L’invito è rivolto a tutti i cittadini e agli amici del territorio: partecipare significa contribuire a mantenere alta l’attenzione su un tema urgente e attuale come la violenza di genere, attraverso un momento culturale e collettivo.

L’ingresso è libero e l’appuntamento è fissato per le 17.30 al Teatro SOMS di Caldana, domenica 30 novembre.