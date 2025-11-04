Il Suono del Dolore - Voci contro la violenza sulle donne. I Temporanea-Mente in scena all\'Auditorium di Sant\'Ambrogio

Mai come in questi ultimi anni stiamo assistendo ad una ondata di violenza senza precedenti, soprattutto verso le donne. Non ne comprendiamo le ragioni, ma nessuna di queste trova comunque una giustificazione.

Abbiamo sentito la necessità di fare qualcosa per contribuire ad arginare questo intollerabile fenomeno, perché la musica ed il teatro sono da sempre un veicolo potente per sensibilizzare le persone, poiché’ muovono le emozioni. Il nostro obiettivo è quello di fare comprendere, attraverso situazioni ricreate da attori e brani musicali, cosa si prova a stare “dall’altra parte”, ed evidenziare le situazioni che creano le premesse per queste tragedie.

Le canzoni di artisti/e famosi/e (Aretha Franklin, Tina Turner, Lady Gaga, Mannoia, Loredana Bertè, Mia Martini e molti altri…) e le letture di Michela Cromi (attrice meravigliosa), ci faranno attraversare quei labirinti causati da una cattiva educazione, gelosia di un amore purtroppo malato.

Crediamo che la forza stia nell’ unione.

Non possiamo permettere che la violenza sulle donne continui ad esistere!

Dobbiamo unirci per costruire un futuro più sicuro e giusto per tutte!

La violenza sulle donne è una piaga che colpisce la nostra società. E’ un problema che ci riguarda tutte, e non possiamo rimanere in silenzio.

Per celebrare insieme questa giornata, vi aspettiamo sabato 22 novembre 2025 alle ore 21:00 presso l’Auditorium San Giovanni Bosco, in via Lazzaro Papi 7 a Varese nel quartiere di Sant’Ambrogio.