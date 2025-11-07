“Trii végg cerchen miee” fa tappa a Ternate con la comicità dialettale della compagnia Gnocc e Purpett

Una serata di risate e solidarietà a Ternate venerdì 14 novembre alle 20:45. Sul palco del Parco Berrini va in scena la commedia Trii végg cerchen miee. Lo spettacolo, firmato dall’autore Lionello Turrini e diretto da Monica Brocca, è rappresentato dalla compagnia teatrale “Gnocc e Purpett”, nota per il suo repertorio in dialetto.

Realizzata con la collaborazione dei Comuni di Mercallo e Ternate, lo spettacolo è anche un’iniziativa benefica. La serata rientra infatti nel programma di Valbossa in rosa e il ricavato sarà donato a sostegno delle donne e alla lotta contro il tumore al seno. Per l’occasione, è gradito che ognuno del pubblico indossi un accessorio rosa in segno di partecipazione.

La trama

La trama ruota attorno a tre anziani amici che, ogni giorno, si ritrovano su una panchina del parco per parlare del più e del meno. Con uno sguardo divertito sulla vita e qualche sogno nel cassetto, immaginano vincite al Lotto, amori improbabili e fortune inattese. A movimentare le loro giornate arriveranno zitelle, badanti, registi e altri personaggi che daranno vita a una girandola di equivoci esilaranti fino a un finale del tutto inaspettato.