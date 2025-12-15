A Brezzo di Bedero la voce diventa musica: il coro Goccia di Voci in concerto con Oskar Boldre

Una serata pensata per chi ama la voce nella sua forma più libera, per chi cerca l’energia di un gruppo che respira all’unisono e per chi, anche senza essere un habitué dei concerti, ha voglia di lasciarsi sorprendere. Venerdì 19 dicembre alle 21, negli spazi di Casa Paolo a Brezzo di Bedero e nell’ambito della Nuovi Orizzonti Sonori, arriva il Coro polifonico Goccia di Voci, diretto da Oskar Boldre.

Il programma spazia dallo spirituale allo “spiritoso”, passando per la world music, le circle songs e gli arrangiamenti originali firmati da Boldre. Un concerto in cui la voce non è solo canto, ma diventa strumento, ritmo, corpo, un flusso collettivo che mescola culture, giochi vocali e improvvisazioni. L’atmosfera – informale, aperta, accogliente – è ideale anche per chi non frequenta solitamente la musica dal vivo, ma desidera vivere un’esperienza corale immediata e coinvolgente.

Il gruppo nasce dal percorso artistico di Oskar Boldre, vocalista, polistrumentista, compositore e insegnante. Autodidatta, Boldre incontra Bobby McFerrin nel 1992, un incontro che segna l’avvio di una lunga ricerca sulla coralità e sull’improvvisazione. Dal 1996 conduce regolarmente cerchi vocali e laboratori tra Svizzera e Italia; nel 1997 fonda Goccia di Voci, oggi coro pluripremiato in concorsi nazionali svizzeri (secondo posto nel 2013 e nel 2023, primo posto nel 2017).

Oltre all’attività concertistica e didattica, dal 2004 Boldre è direttore artistico del festival internazionale Voci Audaci, che si svolge nel Locarnese. Nel 2014 fonda la scuola Giocando la Voce, dedicata alla coralità, al movimento e all’improvvisazione, dalla quale nasce anche l’omonimo metodo pubblicato da Voglino Editrice. Collabora con artisti internazionali, si esibisce in concerti solistici ed è attivo con il progetto Vocalia.

L’ingresso alla serata è libero. Per informazioni: 348 355 57 45 – nuoviorizzontisonori@gmail.com. Ulteriori dettagli sul sito: www.gocciadivoci.ch