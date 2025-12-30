A Uboldo Capodanno a teatro con “Sinceri bugiardi”: risate, brindisi e tombola
Mercoledì 31 dicembre il Cinema Teatro San Pio ospita uno spettacolo brillante con Davide Gobbo e Federica Vanetti, seguito da un momento conviviale con brindisi e tombolata
Una serata all’insegna del teatro brillante e del piacere di festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno attende il pubblico di Uboldo, dove mercoledì 31 dicembre al Cinema Teatro San Pio di piazza Conciliazione andrà in scena “Sinceri bugiardi“, commedia in due atti scritta da Mara Melon.
Protagonisti dello spettacolo – organizzato dalla compagnia “Ciack… si ride” – saranno Davide Gobbo e Federica Vanetti, con la regia di Franco Di Leo e musiche originali di Roberto Ludergnani.
L’appuntamento è per le 21.30. A seguire, come da tradizione, ci sarà il brindisi di mezzanotte per festeggiare insieme l’inizio del 2026 e, subito dopo, una tombolata aperta a tutti gli spettatori.
Il biglietto d’ingresso ha un costo di 20 euro e la prenotazione è consigliata, vista la prevedibile affluenza.
Per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito del teatro all’indirizzo: www.teatrosanpio.uboldo.info
oppure contattare direttamente Roberto (349 6346797) o Franco (333 8485533).
