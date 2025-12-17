Daverio si prepara a vivere la magia del Natale con il concerto “Stella Splendens”

Per la rassegna Reviviscenze Musicali un concerto corale nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo trasporterà il pubblico nella magia del Natale, unendo emozione, spiritualità e solidarietà

La musica corale sarà protagonista sabato 20 dicembre alle ore 21.00 nella suggestiva chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Daverio, con il concerto “Stella Splendens”, inserito nella rassegna Reviviscenze Musicali – VI edizione, promossa da Artandcharity O.D.V.

Sul palco il coro “Canto delle Pietre”, diretto da Nausicaa Nisati, guiderà il pubblico in un percorso musicale intenso e luminoso, capace di evocare il mistero e la bellezza del Natale. Il repertorio della serata unisce spiritualità, emozione e grande qualità artistica, creando un’atmosfera di raccoglimento e condivisione.

Come da tradizione, l’evento non si limita a un momento culturale, ma diventa anche un’occasione di solidarietà. L’ingresso è libero e, al termine della serata, sarà gradita un’offerta a sostegno del progetto “Dopo di noi”, dedicato a giovani dai 16 ai 35 anni con disabilità, per accompagnarli nel percorso verso l’autonomia adulta.

Con questo concerto, Artandcharity O.D.V. conferma il suo impegno nel valorizzare la musica come strumento di incontro, bellezza e sostegno sociale, ringraziando la comunità di Daverio per l’accoglienza e la partecipazione.