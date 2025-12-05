Il jazz fa bene al cuore. A Varese il grande swing con Simply Bop Big Band

La terza edizione di Il jazz fa bene al cuore arriva al Teatro Intred di Varese giovedì 11 dicembre alle 21 con una serata dedicata alla grande tradizione dello swing. Sul palco si esibirà la Simply Bop Big Band, accompagnata da ospiti e voci soliste, in un tributo intitolato Happy Birthday Frank Sinatra.

La formazione, composta da una ventina di musicisti, proporrà un repertorio elegante e coinvolgente per ripercorrere i brani più amati del celebre crooner americano. La direzione musicale e l’energia della big band promettono un concerto ricco di atmosfera e adatto a un pubblico di tutte le età.

I biglietti sono disponibili con diverse fasce di prezzo. Platea a 20 euro più prevendita, prima galleria a 15 euro e seconda galleria a 10 euro.

Promozione dell’Immacolata

Da sottolineare la promozione dell’Immacolata: dall 8 al 10 dicembre sarà possibile acquistare il biglietto di prima galleria al prezzo speciale di 10 euro, comprese commissioni e spese di transazione. Una riduzione pensata per avvicinare il pubblico alla musica live in un periodo di festa e tradizione.

Acquista ora il tuo biglietto on line oppure presso la cassa del teatro il giorno dell’evento: dalle 18 ad inizio concerto (No Pos)

Simply Bop Big Band

Un’orchestra di venti straordinari musicisti, capace di coniugare eleganza, stile e un’energia travolgente e ricca di swing alla Terza Edizione di “Il jazz fa bene al cuore”.

In un tributo ad una delle figure più grandi e iconiche del canto swing jazz di tutti i tempi in “Happy Birthday Frank Sinatra” con le voci di Paolo Gianni e Francesca Parrotta

Il jazz fa bene al cuore è diventato negli anni un appuntamento molto atteso. Grazie alla Simply Bop Big Band, la città di Varese potrà vivere una serata di qualità dedicata alla musica dal vivo e al fascino senza tempo dello swing.