Il rock europeo fa tappa a Lonate Ceppino: Edward Abbiati & the Rattling Chains inaugurano la nuova rassegna

Il Black Inside di Lonate Ceppino riapre le porte alla sua «Comunità Elettrica» con un nuovo ciclo di appuntamenti dal titolo emblematico: «WELCOME B(l)ACK». Dopo il successo riscosso da “Autunno Visionario”, il locale rinnova la sinergia artistica con Visioni Musicali riportando sul palco tre formazioni che hanno segnato la scorsa stagione. Ad aprire le danze, venerdì 19 dicembre, sarà il rock viscerale e internazionale di Edward Abbiati & The Rattling Chains.

Tra roots rock e attitudine punk

Edward Abbiati, nato a Portsmouth da madre inglese e padre italiano, porta con sé un bagaglio di esperienze che lo hanno reso una delle figure più interessanti del panorama rock europeo. Ex leader dei Lowlands, band capace di girare l’Europa per dieci anni, Abbiati ha saputo evolvere la sua scrittura attraversando l’indie, il folk e il garage-punk. La sua carriera solista, iniziata nel 2019 con «Beat The Night», ha trovato la piena maturità nel recente «To the Light», un lavoro che ha scalato le classifiche europee di genere come la Euro Americana Chart.

Un live che cattura l’energia

Il concerto a Lonate Ceppino arriva a pochi giorni dall’uscita di «Live @Nidaba Theatre», un disco dal vivo che sintetizza perfettamente l’anima della band. Il suono dei Rattling Chains è un mix potente e raffinato di generi diversi, dove la profondità autobiografica dei testi di Abbiati si fonde con arrangiamenti dal forte impatto elettrico. Sarà l’occasione per ascoltare i brani degli ultimi lavori in una dimensione energica e carica di trasporto emotivo.

Una super band sul palco

A rendere speciale il live di Lonate Ceppino è la caratura dei musicisti che accompagnano Abbiati. Sul palco del Black Inside salirà una vera e propria super band: alla chitarra brilla il talento di Maurizio «Gnola» Glielmo, gigante della sei corde, supportato dalla solida sezione ritmica di Enrico Fossati al basso e Mattia Martini alla batteria. Le trame melodiche sono affidate alle tastiere e alla fisarmonica di Francesco Bonfiglio, mentre a dare un tocco di classe ulteriore ci penseranno i fiati di Daniele Zanenga al trombone e Fausto Oldani al sax.

La rassegna Welcome B(l)ack

Con questo appuntamento, il Black Inside conferma la sua vocazione come punto di riferimento per la musica live di qualità nel Varesotto. La rassegna «WELCOME B(l)ACK» punta a consolidare quel legame speciale creato con il pubblico durante i mesi autunnali, offrendo concerti che privilegiano la classe, la ricerca sonora e l’intensità delle esecuzioni dal vivo. Il live di Abbiati promette di essere un viaggio emozionale tra ballate in chiaroscuro e improvvise accelerazioni rock.