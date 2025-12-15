La Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago celebra 150 anni con uno spettacolo doppio

La Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago compie 150 anni e festeggia l’importante traguardo con uno spettacolo speciale di Natale: “Lo scontro del secolo… emmezzo”, in programma sabato 20 dicembre alle 21.15 e domenica 21 dicembre alle 20.30 al Cinema Teatro Lux di Sacconago, in piazza San Donato 6.

Il concerto sarà una vera e propria sfida musicale e culturale: attraverso le domande di un quiz, Babbo Natale e i suoi sfidanti guideranno il pubblico in un viaggio nel tempo, ripercorrendo le tappe più significative della Filarmonica dal 1875 a oggi. La serata, diretta da Marco Ferrario, vedrà sul palco una quarantina di musicanti di tutte le età, dai 6 ai 75 anni, pronti a proporre un repertorio variegato che spazierà dai brani classici, come La gazza ladra di Rossini, ai successi moderni, come Back to the ’70: cartoon medley e Chi fermerà la musica dei Pooh, fino ai classici natalizi della tradizione, tra cui Oh Holy Night e Jingle Bell Rock.

L’evento sarà anche l’occasione per celebrare il 70° anniversario dell’ANBIMA, Associazione Nazionale Bande Italiane, riconoscendo l’importante contributo delle bande alla diffusione della musica sul territorio.

I biglietti sono gratuiti e disponibili fino a esaurimento posti presso Cartoleria Ul Cartè (via P.R. Giuliani 5), Cartoleria Luisella (via Magenta 50) e Colorificio San Michele (via Q. Sella 18), tutti a Busto Arsizio.

Fondata nel 1875, la Filarmonica Santa Cecilia unisce generazioni diverse attraverso la musica, con una scuola musicale in continua crescita e la ferma missione di valorizzare i giovani e la qualità artistica. Dal 2023 è diretta da Marco Ferrario, che guida la banda verso nuove sfide con passione e creatività.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti sulla storia della Filarmonica, è possibile consultare il sito: www.filarmonicadisacconago.it.