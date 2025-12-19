Varese News

La “Piva Rock Band” in concerto nelle vie di Mercallo

Un pomeriggio di musica e divertimento nelle vie del paese con aperitivo in centro

Piva rock band
21 Dicembre 2025

Il 21 dicembre le strade di Mercallo si accendono con la musica della “Piva Rock Band“, che si esibirà in concerto sulle strade del paese. A partire dalle 14:00, i cittadini potranno accompagnare lo spettacolo lungo le diverse tappe fino a raggiungere il centro di Mercallo.

Le tappe del concerto

Il concerto attraverserà diverse zone di Mercallo. Si partirà dal parcheggio della nuova rotatoria sulla Statale. La prima tappa sarà alla Cappelletta di Via Genova, seguita dalla Fermata dei “Re Magi” e dal parcheggio di Via Clerici. La musica suonerà poi in Piazza Balconi e Via Prandoni.

A chiudere in bellezza l’evento, in Piazza della Posta sarà offerto un aperitivo a cura della Pro Loco di Mercallo. L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Mercallo.

19 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
