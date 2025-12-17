“Maschere e Fantasmi”: il concerto di gala Corpo Filarmonico di Malnate

Sabato 20 dicembre al palazzetto di via Gasparotto il grande spettacolo della banda diretta dal maestro Edoardo Piazzoli e vedrà la partecipazione della Junior Band e degli allievi del corso di Giocomusica

Un viaggio musicale tra suggestioni, atmosfere misteriose e colori sonori: è quanto propone il Concerto di Gala 2025 “Maschere e Fantasmi” del Corpo Filarmonico Cittadino Malnate, in programma sabato 20 dicembre alle 20.30 al Palazzetto dello Sport di via Gasparotto.

La serata sarà diretta dal maestro Edoardo Piazzoli e vedrà la partecipazione della Junior Band e degli allievi del corso di Giocomusica, a conferma dell’attenzione della storica banda malnatese – fondata nel 1853 – alla formazione musicale delle nuove generazioni.

Il concerto, pensato come un appuntamento di festa e condivisione per la città di Malnate, offrirà un repertorio capace di evocare mondi fantastici e maschere simboliche, in un intreccio tra musica, immaginazione e spettacolo.

L’ingresso è libero, con la possibilità di lasciare un contributo volontario, che gli organizzatori definiscono “molto gradito”, a sostegno delle attività del Corpo Filarmonico. Un’occasione per vivere una serata di grande musica e sostenere una delle realtà culturali più longeve del territorio.