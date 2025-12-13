“Parole e Musica” ad Azzio: un concerto di Natale tra spiritualità e armonie

La magica atmosfera del Natale arriva ad Azzio: domenica 14 dicembre, alle 18:00, nella Chiesa del Convento, va in scena Parole e Musica, un incontro tra letture e canti natalizi aperto a tutti.

Promosso dalla Comunità Pastorale Maria Santissima Sotto la Rocca in collaborazione con la Pro Loco di Azzio, il concerto vedrà protagonista la Corale Amadeus, formazione vocale nota sul territorio per l’intensità delle sue esecuzioni e per l’attenzione al repertorio sacro e natalizio. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Ad arricchire l’evento sarà la partecipazione straordinaria di Marco Cadario, maestro concertatore e direttore d’orchestra, che guiderà la serata con la sua esperienza musicale, e della soprano Antonella Romanazzi, voce lirica capace di incantare con interpretazioni intense e raffinate.

Il programma prevede brani della tradizione natalizia, accompagnati da riflessioni e letture che aiuteranno a prepararsi spiritualmente al Natale, in un clima raccolto e comunitario. Un’occasione per fermarsi e ascoltare, lasciandosi trasportare dalla bellezza della musica e dal significato profondo delle parole.