Busto Arsizio
Viaggio nell’arte del Natale per bambini a Busto Arsizio
Sabato 20 dicembre alle ore 15.30 speciale visita guidata a caccia di indizi natalizi tra le collezioni di arte antica e contemporanea di Palazzo Cicogna seguita da laboratorio
Scoprire la magia del Natale con un viaggio per immagini all’interno delle Civche raccolte di Palazzo Cicogna, dall’Arte antica a quella contemporanea, passando per la Fiber Art!
Questa l’idea di Viaggio nell’arte del Natale, una speciale visita guidata con laboratorio per bambini indicativamente dai 6 agli 11 anni in programma sabato 20 dicembre dalle 15.30 alle 17.
Dopo il giro a caccia di indizi natalizi, spazio alla fantasia per creare ciascuno la propria immagine del Natale!
Visita con laboratorio per bambini 6 – 11 anni accompagnati da un adulto.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili a QUESTO LINK.
L’evento fa parte dell’iniziativa Arte sotto l’albero, promossa dalla Didattica museale territoriale Città di Busto Arsizio.
Per ulteriori informazioni contattare la Didattica museale ai numeri 0331 390 349
oppure museibusto@comune.bustoarsizio.va.it o didattica@comune.bustoarsizio.va.it.