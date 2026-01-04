Banda e coro al Centro Studi Angelo dell’Acqua di Sesto Calende per festeggiare il nuovo anno

Sabato 10 gennaio l’appuntamento gratuito con il Corpo Musicale S. Cecilia e il Coro Abraham

Il suono degli ottoni e le voci del coro si fondono per inaugurare l’anno che verrà, o meglio dire sarebbe che è appena iniziato. Sabato 10 gennaio alle 18 il salone teatro del Centro Studi Angelo dell’Acqua a Sesto Calende ospita il concerto Benvenuto al nuovo anno, un appuntamento che unisce l’espressione artistica alla condivisione dei traguardi raggiunti dall‘associazione ALMA-Crescere al Centro.

L’evento musicale vede salire sul palco il Corpo Musicale S. Cecilia di Locate Varesino insieme al Coro Abraham, diretti dal Maestro Federico Cester. Alla serata partecipa inoltre Margherita Stevenazzi, direttrice della formazione corale.

L’iniziativa, curata dall’associazione Aps, rappresenta il momento ufficiale per inaugurare il nuovo impianto audio-video della struttura. L’intervento di ammodernamento è stato completato grazie alle risorse raccolte tra soci e donatori, unite al sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Dal mese di ottobre l’associazione è guidata da un nuovo consiglio direttivo presieduto da Valeria Tirelli, affiancata dai consiglieri Bruna Inguanti, Marianna Bianchi, Monica Bastarelli, Lara Cecchetti, Lorena De Ambroggi, Giuseppe De Servi e Desiree Pinato.

L’ingresso alla serata è gratuito, ma per garantire la gestione dei posti è suggerita la prenotazione tramite l’indirizzo email info.alma17@gmail.com oppure utilizzando il modulo digitale predisposto dagli organizzatori. Per chi desiderasse ricevere maggiori informazioni sulle modalità di supporto alle attività di ALMA, è possibile contattare direttamente i referenti dell’associazione.