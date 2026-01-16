Che fare nel weekend del 16, 17 e 18 gennaio

La provincia si scalda con i Falò di Sant’Antonio, da Varese a Montegrino Valtravaglia in programma funzioni religiose, mercatini e benedizione degli animali. Orino apre la biblioteca all’Università: nasce un ciclo di incontri con i ricercatori. Da gennaio a giugno un ciclo di incontri con giovani ricercatori dell’Università dell’Insubria: temi attuali, storie di studio e un progetto che guarda al futuro della Valcuvia. Casorate Sempione festeggia Sant’Ilario. In occasione della festa, domenica 18 gennaio la ProLoco propone salamit cül brusc (salamini con sottaceti) o lenticchie alternative con consegna s domicilio a partire dalle ore 11.00. Pro loco Gorla Minore punta i riflettori sul problema del bullismo.

EVENTI

Gorla Minore – La storia di Simone e la voce delle associazioni: Pro loco Gorla Minore racconta il bullismo. Pro loco Gorla Minore punta i riflettori sul problema del bullismo. Venerdì 16 gennaio nell’auditorium Peppo Ferri una serata di approfondimento che coinvolgerà diversi attori e partirà dalla testimonianza del 17enne Simone, che racconterà la sua storia – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Due giorni per i fumetti con BAlloon, il festival dedicato a Busto Arsizio. “Dal Fumetto al Cinema, passando per l’animazione” è il tema della terza edizione in programma il prossimo weekend – Tutte le informazioni

Varese – Varese ricorda il sacrificio di Carletto Ferrari: con l’omaggio al partigiano alpino si apre l’anno della Repubblica. Domenica 18 gennaio la prima cerimonia dell’Anpi cittadina nel 2026, l’anno dell’ottantesimo anniversario del voto alle donne. Il presidente Rocco Cordì: «Ricordare il faticoso cammino che portò alla democrazia significa oggi misurarsi con i valori di libertà e pace messi in discussione dalle guerre» – Tutte le informazioni

Fagnano Olona – A Fagnano Olona due giorni di magia Lego per grandi e piccoli. All’interno della festa patronale di San Gaudenzio prende forma un’iniziativa speciale dedicata ai celebri mattoncini. Sabato 17 e domenica 18 l’oratorio ospiterà due giornate di attività pensate per bambini, ragazzi e famiglie – Tutte le informazioni

Orientamento scolastico – Sabato 17 gennaio open day al Centro di Formazione Professionale CIOFS-FP Lombardia di Castellanza. L’evento è pensato per chi ha appena concluso la terza media o per chi desidera ripensare il proprio percorso di studi: attraverso visite ai laboratori, incontri con i formatori e testimonianze di studenti, i partecipanti potranno avere un quadro concreto dei corsi attivi, delle competenze che si possono acquisire e delle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro – Tutte le informazioni

Caronno Varesino – Pranzo comunitario a Caronno Varesino per San Vincenzo Martire. La comunità caronnese si ritrova per celebrare il Santo Patrono grazie all’evento organizzato dall’oratorio – Tutte le informazioni

Casorate Sempione – Casorate Sempione festeggia Sant’Ilario. In occasione della festa, domenica 18 gennaio la ProLoco propone salamit cül brusc (salamini con sottaceti) o lenticchie alternative con consegna s domicilio a partire dalle ore 11.00 – Tutte le informazioni

SPECIALE FALÒ DI SANT’ANTONIO

Varese – Falò e festa di sant’Antonio a Varese: tutto quello che dovete sapere dell’edizione 2026. Torna la centenaria tradizione varesina della festa di sant’Antonio, che vedrà il suo clou nel falò del 16 gennaio e nella benedizione degli animali, con il lancio di palloncini, della mattina del 17 gennaio – Tutte le info utili

Morazzone – Morazzone accende il falò di Sant’Antonio Abate tra fede, tradizione e comunità. Venerdì 16 gennaio si rinnova a Morazzone la celebrazione del Santo protettore degli animali: Messa, reliquia, fuoco rituale e momenti conviviali con Coldiretti e Alpini – Tutte le informazioni

Taino – Benedizione degli animali, falò di Sant’Antonio e pizzoccheri all’oratorio di Taino. Dalla benedizione degli amici a quattro zampe alla cena conviviale: il programma della festa organizzata dall’Unità Pastorale – Tutte le informazioni

Venegono Superiore – A Venegono Superiore salta per maltempo il falò di Sant’Antonio, confermata la cena. Il gruppo Alpini organizza per sabato 17 gennaio la consueta serata dedicata a Sant’ Antonio con un momento gastronomico a base di cotechino e lenticchie presso la sede di via Pasubio – Tutte le informazioni

Montegrino Valtravaglia – Alla festa di Sant’Antonio a Bonera ritorna la tradizionale benedizione degli animali. Sabato 17 e domenica 18 gennaio la frazione di Montegrino Valtravaglia celebra il santo attraverso i riti religiosi e uno stand gastronomico da leccarsi i baffi nel cuore del borgo – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Cuvio – A Cuvio una serata d’altri tempi con Buster Keaton e la musica dal vivo di Carlo Balzaretti. La rassegna “Paesaggi Sonori” riparte nel 2026 con un omaggio alla magia del cinema muto e alla musica dal vivo, in scena al Teatro Comunale di Cuvio. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, con possibilità di lasciare un’offerta per sostenere il progetto – Tutte le informazioni

Taino – La “tragicomica” vita di Penelope va in scena all’Olmo di Taino. Uno spettacolo a colpi di ironia e verità per scoprire il volto umano della regina di Itaca, in attesa di Ulisse. Prenotazioni aperte per l’opera di Riccardo Nazzaroli in programma sabato 17 gennaio – Tutte le informazioni

Travedona Monate – “Pericolosamente vicini”, a Travedona Monate il film sugli orsi in Trentino. Sabato 17 gennaio al Cineteatro Santamanzio la proiezione del documentario di Andreas Pichler sulla convivenza tra uomo e orso – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gallarate – Al MA*GA di Gallarate una grande mostra racconta Kandinsky e l’astrattismo italiano. Oltre cento opere da Ca’ Pesaro, MA*GA e collezioni internazionali per una mostra che intreccia ricerca spirituale, forme astratte e dialoghi tra maestri – Tutte le informazioni

Ferno – “Cibo dipinto, cibo fotografato” nella tappa dei Percorsi d’Arte a Ferno. Dario Ferrè, del Circolo Fotografico Bustese, e Giampaolo Livetti, storico dell’arte, portano alla scoperta della rappresentazione del cibo nel tempo – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – A Busto Arsizio in mostra gli Artisti (In)consapevoli: creatività oltre i confini culturali. Con la mostra “Paesaggi” venerdì 16 gennaio alle ore 17.30 si inaugura allo Spazio Arte C. Farioli, il progetto che propone arte e creatività come strumenti concreti di incontro e inclusione – Tutte le informazioni

Gallarate – L’arte racconta la storia di Gallarate. “Vorremmo portare un’opera in ogni quartiere”. Sabato, con letture dedicate, si chiuderà la piccola, preziosa esposizione temporanea in municipio di un quadro della Studi Patri. Il presidente Massimo Palazzi rilancia immaginando un’esposizione per ogni rione – Tutte le informazioni

Luino – Fotografia protagonista a Luino: sabato 17 gennaio l’esposizione di ExpoPhoto. Elena Impe, Alberto Crugnola e Martina D’Orazio esporranno i loro ultimi progetti fotografici in piazza Risorgimento invitando i cittadini a scoprire nuove prospettive attraverso l’obiettivo della macchina fotografica – Tutte le informazioni

Varese – A Varese le “Forme del Tempo”, l’esposizione fotografica che celebra il Monte San Giorgio e i Siti Unesco. Inaugurata nella Sala Immersiva della Camera di Commercio di Varese la mostra che unisce le fotografie di Renato Cerisola ai reperti paleontologici del Monte San Giorgio. Si potrà visitare fino al 24 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 – Tutte le informazioni

LIBRI

Vedano Olona – A Vedano Olona nasce il Book Club in inglese: letture, conversazione e grandi classici. Il gruppo di lettura in lingua inglese promosso dalla Biblioteca Comunale di Vedano Olona prenderà il via sabato 17 gennaio alle 10 con un incontro di presentazione – Tutte le informazioni

Orino – Orino apre la biblioteca all’Università: nasce un ciclo di incontri con i ricercatori. Da gennaio a giugno un ciclo di incontri con giovani ricercatori dell’Università dell’Insubria: temi attuali, storie di studio e un progetto che guarda al futuro della Valcuvia – Tutte le informazioni

Luino – A Luino la presentazione del libro “Lo specchio infrangibile, viaggio nel mondo del narcisista”. Appuntamento per sabato 17 gennaio alle ore 10.30 alla biblioteca comunale con l’autore Alberto Cusumano – Tutte le informazioni

MUSICA

Cassano Magnago – Il concerto d’inizio anno apre il 2026 di Cassano Magnago. Venerdì sera il tradizionale appuntamento, accompagnato anche dalla premiazione dei vincitori dei concorsi di Natale – Tutte le informazioni

Gallarate – Il cantante Marco Simoncelli presenta il nuovo album a Gallarate. Il cantautore sarà protagonista sabato 17 gennaio alle ore 16 per presentare il suo ultimo lavoro “Prima di Morire” – Tutte le informazioni

SPORT

Varese – Sport, inclusione e movimento: al Palazzetto Cus di Varese un pomeriggio speciale con “Insubria Moving”. Sabato 17 gennaio al Palazzetto dell’Università dell’Insubria di Varese si conclude il progetto Insubria Moving con attività motorie aperte a studenti, famiglie e docenti – Tutte le informazioni