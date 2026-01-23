Cosa fare con i bambini nel weekend del 23, 24 e 25 gennaio a Varese e nel Varesotto

Tatissimi spettacoli per tutti i gusti, con attori, marionette, burattini, pupazzi, ombre e coinvolgenti colonne sonore in questo weekend di pieno inverno, che si annuncia carico di fiocchi di neve.

In programma anche intere manifestazioni dedicate ai giochi e alla pace e gli ultimi open day delle scuole che aprono alle famiglie in vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico.

SPETTACOLI

VARESE – Domenica 25 gennaio per la rassegna Burattini in città, alle ore 9.45 e, in replica alle 11.30 mva in scena lo spettacolo Arlecchino Cavadenti della compagnia l’Aprisogni di Treviso, con splendidi burattini ambasciatori della commedia dell’arte veneta – Scopri di più

GALLARATE – E se a teatro non arrivano Biancaneve e i sette nani? Alle Arti di Gallarate in scena lo spettacolo Biancaneve della compagnia La Baracca – Testoni di Bologna. Credete di conoscere la storia? Non è proprio così semplice – Lo spettacolo

AZZATE – Le celebrazioni per i 20 anni delle Mamme in cerchio terminano sabato alle ore nella Sala Triacca di via Volta 26 che ospiterà lo spettacolo teatrale Ballate d’amore e di eroi, a cura del cantastorie Matteo Curatella, seguito da un aperitivo comunitario. – Scopri di più

ARCISATE – Si intitola Varietà Prestige lo spettacolo di marionette e clownerie in scena sabato pomeriggio a Brenno Useria. Un’opera coinvolgente e divertente per bambini e famiglie. Al termine una golosa merenda per tutti i bambini – Tutto il programma

BESOZZO – Cover dei Beatles live accompagnano lo spettacolo per bambini e famiglie Peter Pan a cura di Febo Teatro e in scena al Teatro Duse domenica 25 gennaio alle ore 16.30 per la rassegna Pomeriggi da favola – L’evento

LONATE POZZOLO – Nel pomeriggio di sabato 24 gennaio i burattinai Betti e Chicco Colombo raccontano Nuove Briciole al Monastero. Uno spettacolo magico in cui gli oggetti rivelano incredibili attitudini. Partecipazione gratuita – L’iniziativa

LONATE POZZOLO – Sabato mattina in Biblioteca va in scena lo spettacolo La banda di Gelsomino libera tutti. Un omaggio a Gianni Rodari e un inno alla diversità e all’importanza di sviluppare ciascuno il proprio pensiero critico. Partecipazione gratuita – I dettagli

FAGNANO OLONA – Secondo appuntamento della rassegna teatrale RaTeRà domenica 25 gennaio alla scuola dell’infanzia “San Giovanni Paolo II” con lo spettacolo La forza del re della compagnia Mare Mosso Teatro – Leggi qui

CARONNO PERTUSELLA – Sabato 24 gennaio, dalle 17 alle 18, la Biblioteca comunale di Caronno Pertusella ospita “Fiabe musicali”, un’iniziativa pensata per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, che unisce la lettura animata all’accompagnamento musicale – Qui tutte le informazioni

GIOCHI

BUSTO ARSIZIO – Domenica 25 gennaio il Museo del Tessile ospita la sesta edizione di Modellismo al Museo, con giocattoli di ieri, di oggi e da collezionare per appassionati, famiglie e curiosi di tutte le età – Qui tutte le info

TRADATE – I giochi di ruolo e da tavolo di Fantasika e una speciale Missione Marte in EcoPlaneario sono solo alcune delle attività in programma nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta – l’Evento

LABORATORI

GALLARATE – Parte da I Musicanti di Brema il nuovo appuntamento di domenica con Condominio Kids al Teatro Gassman. Lettura drammatizzata e laboratorio a tema sono a cura dell’attrice Liliana Maffei e rivolti a bambini dai 4 agli 11 anni – Scopri di più

GALLIATE LOMBARDO – Riaparte sabato pomeriggio la rassegna Sulle Ali della Fantasia, con storie animate e laboratori a tema per bambini dai 4 agli 8 anni condotti da Miriam Falischia. Attività gratuita su prenotazione – L’iniziativa

STORIE

AZZATE – Tra gli eventi che festeggiano i 20 anni delle Mamme in cerchio, venerdì 23 gennaio, dalle 16 alle 18, la sede di via Volta 44, ospita un pomeriggio dedicato ai più piccoli tra fiabe e merenda, dove la magia del racconto diventerà protagonista – Scopri di più

ORIGGIO – La notte di pupazzi in biblioteca parte venerdì 23 gennaio alle 17, quando bambini dai 4 ai 10 anni potranno accompagnare il loro peluche prefetito in biblioteca e leggere assieme tante storie.I peluche potranno essere ritirati poi sabato 24 negli orari d’apertura – Come partecipare

CISLAGO – Sabato 24 gennaio alle 10,30 alla Biblioteca comunale tornano le letture ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni nellambito del progetto “nati per leggere” – Qui tutte le info

VENIANO – Sabato 24 gennaio alle 16.00, la Biblioteca comunale di Veniano ospita Lucia Sprezzano per la presentazione del suo libro “Piumetta, pettirosso coraggioso” – Qui tutte le informazioni

SAMARATE – LUINO– Sabato le biblioteche aprono ai bambini che potranno incontrare i volontari di Nati per leggere per scoprire insieme tante nuove storie – L’iniziativa

CARDANO AL CAMPO – Sabato mattina, dalle ore 10.30 alle 12 la Biblioteca accoglie i bambini dai 3 ai 10 anni per Il posto delle storie, con la lettura animata di Nel segno delle stelle, a cura delle volontarie – La locandina

ALTRI EVENTI

VARESE – La Marcia per la pace unisce persone, famiglie e religioni. Sabato 24 gennaio parte da piazzale Trieste alle ore 14.30 e si conclude in San Vittore per la preghiera interreligiosa – Il programma

VARESE – Varese scende di nuovo in piazza per la Palestina sabato 24 gennaio dalle ore 16,30 al Garibaldino – Qui tutte le info

VARESE – All’Acinque Ice Arena va in scena il Trofeo Icesport. Sabato 24 e domenica 25 gennaio la pista di via Albani ospita la prima prova Bronze del Campionato Regionale. Ingresso gratuito per il pubblico per sostenere le giovani atlete in gara – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 25 gennaio al MIV apre la mostra Evviva le teste di legno che propone una trentina di burattini di legno realizzati da Enrico Colombo e utilizzati in spettacoli tradizionali del repertorio del Teatro dei Burattini di Varese dal 1978 ad oggi – L’iniziativa

MAMMA E PAPÀ

VARESE -Aperte le iscrizioni al nuovo corso introduttivo dedicato a chi è interessato all’adozione di bambini promosso dall’associazione Famiglie per l’Accoglienza di Varese in partenza a febbraio e articolato in quattro appuntamenti serali – I dettagli

CASSANO VALCUVIA – Molly, amore e algoritmi ai tempi dell’adolescenza con Letizia Alaide Russo. Sabato 24 gennaio, alle ore 19 lo spettacolo che intreccia teatro, video e riflessione critica sui linguaggi digitali – Lo spettacolo

SCUOLE – Ultimo giro di open day a gennaio per le scuole di ogni ordine e grado che aprono le porte a futuri alunni e famiglie per presentare l’offerta formativa. Venerdì pomeriggio porte aperte alla scuola dell’infanzia di Lissago a Varese, mentre sabato ad esempio tocca agli asili di Bodio e Calcinate del pesce – Scopri qui tutti gli open day in programma

PER TUTTI – Varese accoglie la marcia della pace con una preghiera interreligiosa. Tutto pronto a Somma Lombardo per il rito antico della passera di Sant’Agnese. Il grande pattinaggio va in scena all’Acinque Ice Arena con il Trofeo Icesport – Che fare nel weekend