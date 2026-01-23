Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 23, 24 e 25 gennaio

La Marcia per la pace di Varese unisce persone, famiglie e religioni. Sabato 24 gennaio parte da piazzale Trieste alle ore 14.30 la quarta edizione della manifestazione itinerante che si conclude in San Vittore per la preghiera interreligiosa. A Somma Lombardo si prepara la “passera di Sant’Agnese”. Rito antico e molto sentito, versione religiosa di quei “riti della luce” di gennaio. Anche quest’anno i volontari al lavoro per il rogo previsto sabato. A Varese appuntamento con il grande pattinaggio: all’Acinque Ice Arena va in scena il Trofeo Icesport. Sabato 24 e domenica 25 gennaio la pista di via Albani ospita la prima prova Bronze del Campionato Regionale. Ingresso gratuito per il pubblico per sostenere le giovani atlete in gara.

EVENTI IN EVIDENZA

Busto Arsizio – Domenica 25 gennaio il Museo del Tessile di Busto Arsizio ospiterà la sesta edizione di “Modellismo al Museo”, l’evento dedicato al modellismo, ai giocattoli di ieri e di oggi e al collezionismo, rivolto ad appassionati, famiglie e curiosi di tutte le età – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

Varese – Apre il Famedio di Varese: 58 i benemeriti celebrati al Cimitero Monumentale di Giubiano. La cerimonia sarà domenica 25 gennaio alla presenza del sindaco Galimberti, della presidente della commissione Strazzi e dei parenti dei cittadini celebrati – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Arte, libri e laboratori: la Galleria Boragno apre il 2026 con un ricco calendario di eventi. Tra mostre d’arte, presentazioni letterarie e corsi di approfondimento, la Galleria Boragno conferma la sua vocazione di spazio aperto alla cittadinanza e alla creatività – Tutte le informazioni

Somma Lombardo – A Somma Lombardo si prepara la “passera di Sant’Agnese”. Rito antico e molto sentito, versione religiosa di quei “riti della luce” di gennaio. Anche quest’anno i volontari al lavoro per il rogo previsto sabato – Tutte le informazioni

Ispra – A Ispra la giornalista Martina Fragale con l’incontro “Il buio rubato: l’inquinamento ci ruba le stelle?” Giornalista e cofondatrice del progetto sull’inquinamento luminoso “The light side of the night – uno storytelling costruttivo del buio” terrà un incontro su questo tema – Tutte le informazioni

Cislago – Le arance della salute di Airc in piazza a Cislago per sostenere la ricerca contro il cancro. Appuntamento sabato 24 gennaio in piazza Toti, dalle 7.30: i volontari saranno presenti fino a esaurimento scorte – Tutte le informazioni

Maccagno – Quando l’emigrazione racconta: nuove storie dalla sponda magra. Domenica 25 gennaio 2026, al Punto d’Incontro di Maccagno, con inizio alle ore 16.00, si terrà la presentazione del numero 16 della rivista edita dal Gruppo di Ricerca Storica di Laveno Mombello – Tutte le informazioni

Varese – La Marcia per la pace di Varese unisce persone, famiglie e religioni. Sabato 24 gennaio parte da piazzale Trieste alle ore 14.30 la quarta edizione della manifestazione itinerante che si conclude in San Vittore per la preghiera interreligiosa – Tutte le informazioni

Daverio – Domenica di festa a Daverio per l’inaugurazione del nuovo Oratorio. Santa Messa, giochi, musica e un pranzo comunitario per celebrare l’apertura dell’oratorio ampliato e l’impegno collettivo che lo ha reso possibile – Tutte le informazioni

Varese – Giornata della Memoria: ai Giardini Estensi di Varese la commemorazione delle vittime LGBTQ+ del nazifascismo. L’iniziativa di Arcigay Varese, con il patrocinio del Comune, si terrà sabato 24 gennaio ai Giardini Estensi. I triangoli rosa e neri nei lager identificavano persone perseguitate per orientamento sessuale o non conformità sociale – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

Canton Ticino – La Sagra del Beato Manfredo porta festa e tradizioni a Riva San Vitale. Sabato 24 e domenica 25 gennaio si rinnova una delle tradizioni più antiche del Canton Ticino, con la ricorrenza del Beato nato a Settala, nel Milanese – Tutte le informazioni

Cuneo – Una mostra tributo per gli 80 anni di Pippi Calzelunghe. La mostra di Cuneo, a ingresso gratuito, è visitabile fino al 26 aprile 2026, dal martedì alla domenica. Si intitola “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe” – Tutte le informazioni

Milano – A Milano torna “Agrumi”: il FAI celebra la biodiversità e il gusto mediterraneo. Tra i protagonisti dell’evento milanese in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio anche Donna Fina, azienda siciliana impegnata nella tutela della biodiversità e nella produzione naturale di agrumi – Tutte le informazioni

Monza – Torna MonzaCon: due giorni tra fumetti, cosplay, giochi e Lego. L’appuntamento per tutti gli appassionati è per sabato 24 e domenica 25 gennaio all’Opiquad Arena di viale Stucchi – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Barasso – A Barasso va in scena “Il matrimonio perfetto”: risate a teatro con la Comunità Sant’Eusebio. La compagnia teatrale della comunità presenta la commedia di Robin Hawdon. Due gli appuntamenti in programma alla Sala Polivalente San Martino – Tutte le informazioni

Castellanza – Teatro per la Pace: musica e spettacoli a Castellanza. Sabato 24 gennaio una serata di beneficenza con le associazioni artistiche del territorio per sostenere il Tavolo della Pace– Tutte le informazioni

Cassano Valcuvia – Molly, amore e algoritmi ai tempi dell’adolescenza. A teatro con Letizia Alaide Russo. Sabato 24 gennaio, alle ore 19.00, il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia ospita uno spettacolo che intreccia teatro, video e riflessione critica sui linguaggi digitali – Tutte le informazioni

LIBRI

Sesto Calende – La strage di Piazza Fontana e la vicenda di Giuseppe Pinelli in un incontro a Sesto Calende. L’associazione Pace e Convivenza ripercorre i fatti del 1969 con la figlia del ferroviere con la presentazione del libro di Licia Rognini e la proiezione del docufilm “Pino, vita accidentale di un anarchico”– Tutte le informazioni

Varese – “Soggetti Smarriti” con Gianni Spartà e Marina De Juli. Appuntamento sabato 24 gennaio alla Cooperativa Belforte alle 17.30 – Tutte le informazioni

INCONTRI

Castiglione Olona – A Castiglione Olona la rassegna Tè con l’Autore racconta i paesaggi della Resistenza con Enzo Laforgia e Carlo Meazza. Domenica 25 gennaio alle 16 al Caffè Lucioni torna la rassegna organizzata dall’associazione Borgo Antico con un omaggio alla memoria di Pietro Macchione – Tutte le informazioni

Besozzo – “Respira e ascolta”: a Besozzo una domenica dedicata alla gentilezza e al benessere. Il 25 gennaio alla Casa delle Persone un incontro gratuito di respiro consapevole e meditazione – Tutte le informazioni

Saronno – La deportazione politica e operaia, a Saronno un incontro in occasione della Giornata della Memoria. Sabato 24 gennaio appuntamento con la storia alla presenza di Maurizio Barbarello, docente e testimone della Memoria, per ricordare le vittime dell’Olocausto e i deportati politici – Tutte le informazioni

Galliate Lombardo – Viaggio nel tempo a Galliate Lombardo, l’evoluzione umana raccontata da Manzi. Sabato 24 gennaio nell’ambito della rassegna Uomo & Natura, sarà ospite il professore della Sapienza di Roma, paleoantropologo, membro dell’Accademia dei Lincei e tra i divulgatori più apprezzati nel campo dell’evoluzione umana– Tutte le informazioni

Induno Olona – Il Tor des Géants raccontato da chi l’ha vissuto: l’impresa di Elia Frittoli arriva nella “sua” Induno Olona. Venerdì 23 gennaio alle 21 un nuovo appuntamento della rassegna “Uomini e Montagne” organizzata dall’Assessorato alla Cultura – Tutte le informazioni

MUSICA

Origgio – Torna la musica a Villa Borletti, a Origgio è pronta la stagione 2025-2026 “Oltre il suono”. Cinque proposte per esplorare le molteplici espressioni musicali e portare il pubblico in un viaggio sonoro capace di unire stili, epoche e linguaggi. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti – Tutte le informazioni

Varese – Musica e spiritualità al Salone Estense di Varese con il Concerto per la Pace. Sabato 24 gennaio 2025 alle ore 20.30, la Sala Comunale Salone Estense di via Sacco 5 a Varese ospita una serata musicale gratuita aperta a tutti – Tutte le informazioni

Varese – “Il Dono della Musica” si conclude all’Ospedale di Circolo di Varese con l’Ensemble Barocco “Carlo Antonio Marino”. Il concerto conclusivo è in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15.30 nella Chiesa del Monoblocco – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Varese – Parte da Isolitudini la nuova stagione dei Pomeriggi teatrali a Varese. Lo spettacolo di domenica 25 ottobre alle 18 a Palazzo Estense apre la 21^ edizione della rassegna curata da Teatro Franzato. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

Gallarate – E se a teatro non arrivano Biancaneve e i sette nani? Alle Arti di Gallarate in scena lo spettacolo “Biancaneve” della compagnia La Baracca – Testoni di Bologna. Credete di conoscere la storia? Non è proprio così semplice – Tutte le informazioni

Varese – Sei compagnie, un solo destino: a Varese il torneo di improvvisazione teatrale. Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21:00, iSenzaTesto presentano “Il Torneo del Nano Blu”. Sul palco una serie di prove create interamente sul momento: nessun copione, nessuna preparazione. Ecco come prenotare – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gallarate – Al MA*GA di Gallarate una grande mostra racconta Kandinsky e l’astrattismo italiano. Oltre cento opere da Ca’ Pesaro, MA*GA e collezioni internazionali per una mostra che intreccia ricerca spirituale, forme astratte e dialoghi tra maestri – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – “Natura in punta d’ago”: al Museo della Collegiata un ricamo seicentesco per gli 800 anni del Cantico delle Creature. Dal 15 novembre 2025 al 1° febbraio 2026 il Museo di Castiglione Olona celebra San Francesco con un’esposizione dedicata alla bellezza della natura ricamata e dipinta – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – “Il Bambino e san Giovannino”: nuovo capolavoro di Natale alla Collegiata di Castiglione Olona. L’ Adorazione con il Bambino e san Giovannino di Bartolomeo di Giovanni, collaboratore di Ghirlandaio e Botticelli, è l’ospite speciale della Collegiata per il Natale 2025. Per l’occasione si apriranno le porte della sagrestia cinquecentesca, di norma preclusa alle visite – Tutte le informazioni

Gavirate – La mostra “Con gli occhi di Francesco” dell’artista Toniutti apre “Natale al Chiostro di Voltorre”. Sabato 13 dicembre il vernissage della mostra che vedrà anche l’accensione delle luci natalizie. Iniziative proseguiranno fino al 25 gennaio– Tutte le informazioni

Locarno – A Locarno lo spettacolo “AUTlook”: sul palco la realtà dell’autismo, tra emozione e consapevolezza. Sabato 24 gennaio al Teatro Cambusa di Locarno va in scena “AUTlook”, spettacolo ispirato a una storia vera che racconta l’autismo con sensibilità e profondità. Sul palco Emanuele Santoro e Lorella De Luca – Tutte le informazioni

Varese – “Giorgio Casali fotografo. Paesaggi pubblici e privati”: Varese dedica una mostra al Castello di Masnago. Dal 20 settembre al 15 marzo sarà possibile vedere una selezione di fotografie che attraversano vari ambiti, dai paesaggi urbani e

industriali a quelli più intimi e privati – Tutte le informazioni

Varese – “Aman Iman. L’acqua è vita”, fotoreportage di Bruno Zanzottera. Sabato 24 gennaio alla sala Montanari la serata dedicata alla fotografia organizzata dall’associazione “Le vie dei Venti” – Tutte le informazioni

Varese – La provocatoria Money Art di Peter Hide 311065 anima la Showcases Gallery di Varese. Un’esposizione aperta giorno e notte dedicata alla Money Art e al dualismo tra apparenza e decadenza culturale. L’artista: “Voglio far riflettere su che cosa genera ciò per cui tutti noi ci affanniamo, viviamo e a volte moriamo: il denaro” – Tutte le informazioni

Varese – A Varese le “Forme del Tempo”, l’esposizione fotografica che celebra il Monte San Giorgio e i Siti Unesco. Inaugurata nella Sala Immersiva della Camera di Commercio di Varese la mostra che unisce le fotografie di Renato Cerisola ai reperti paleontologici del Monte San Giorgio. Si potrà visitare fino al 24 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17– Tutte le informazioni

Varese – “Arte in Vetta” alla Sala Veratti: a Varese le emozioni della montagna incontrano il futuro. Dal 10 al 25 gennaio la Sala Veratti ospita una rassegna curata da Fabrizia Buzio Negri che unisce la cultura alpina, la sostenibilità ambientale e lo spirito sportivo delle Olimpiadi– Tutte le informazioni

Varese – Tensioni cromatiche: dialogo astratto tra Doriano Marocca e Giuseppe Pavia alla CathArt Gallery. Dal 24 gennaio al 5 febbraio 2026 la galleria di Varese ospita una mostra bipersonale a cura di Carla Pugliano, con intervento critico di Andrea Barretta. Un confronto tra due ricerche astratte che indagano il rapporto tra controllo e impulso attraverso colore e materia – Tutte le informazioni

Varese – “Oltre Pinocchio”, una nuova mostra temporanea al Museo Castiglioni di Varese. La fiaba di Collodi diventa chiave per esplorare l’infanzia e i suoi riti di passaggio: libri, fotografie, marionette e installazioni interattive al Museo Castiglioni di Villa Toeplitz – Tutte le informazioni

Varese – A Varese le “Forme del Tempo”, l’esposizione fotografica che celebra il Monte San Giorgio e i Siti Unesco. Inaugurata nella Sala Immersiva della Camera di Commercio di Varese la mostra che unisce le fotografie di Renato Cerisola ai reperti paleontologici del Monte San Giorgio. Si potrà visitare fino al 24 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 – Tutte le informazioni

Varese – Gaza vista dagli occhi di Omar Al Qattaa: una mostra allo spazio CLIP del liceo Frattini. Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 11, la vetrina espositiva riprende l’attività dopo le vacanze natalizie inaugurando una mostra intitolata “Sotto il cielo di Gaza” – Tutte le informazioni

SPORT

Varese – A Varese appuntamento con il grande pattinaggio: all’Acinque Ice Arena va in scena il Trofeo Icesport. Sabato 24 e domenica 25 gennaio la pista di via Albani ospita la prima prova Bronze del Campionato Regionale. Ingresso gratuito per il pubblico per sostenere le giovani atlete in gara – Tutte le informazioni

Varano Borghi – “Mi difendo: stop al bullo” – A Varano Borghi un corso di difesa personale per ragazzi e adulti. Il corso fornirà sia alcune indicazioni utili per migliorare la propria difesa personale, ma illustrerà anche gli aspetti psicologici e legali relativi al fenomeno del bullismo – Tutte le informazioni

GITE ED ESCURSIONI

Varano Borghi – Ripartono le visite guidate alla scoperta di Varano Borghi. Domenica 25 gennaio il primo appuntamento gratuito del 2026 per esplorare le testimonianze del passato industriale e artistico del paese – Tutte le informazioni