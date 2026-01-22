Parte da Isolitudini la nuova stagione dei Pomeriggi teatrali a Varese

Racconti di guerra e bisogno di pace sono i temi conduttori della 21^ edizione dei Pomeriggi Teatrali di Varese: tre spettacoli teatrali a cura di Teatro Franzato, sempre la domenica pomeriggio e ad ingresso gratuito.

Il primo appuntamento è a Palazzo Estense, domenica 25 gennaio alle ore 18 con Isolitudini, spettacolo originale interamente ispirato ai testi del pluripremiato scrittore siciliano – ma residente a Luino – Cristiano Parafioriti.

«Uno spettacolo che unisce tanti racconti, contenuti in quattro volumi e accompagnati da una straordinaria colonna sonora in cui si alternano magistrali cantautri siciliani», ha detto Paolo Franzato, regista, pedagogista attore e direttore artistico dei Pomeriggi teatrali, sottolineando come anche il secondo spettacolo “Oltre il ponte”, omaggio a Italo Calvino, sia accompagnato da musiche dal vivo che sono una vera e propria chicca, scritte dallo stesso Calvino assieme a Sergio Liberovici.

«Ci è piace riproporre a grande richiesta, questo spettacolo dedicato a Calvino – ha aggiunto Franzato come ci piace riprenderela figura di San Francesco, cui avevamo dedicato 20 anni fa uno spettacolo itinerante nel borgo di San Fermo e che ora raccontiamo in tutt’altro modo, con uno spettacolo di Marco Rodio che lega i valori del Santo patrono d’Italia a quelli della nostra Costituzione».

«I Pomeriggi teatrali di Varese sono una palestra di pensiero – ha detto l’assesore alla cultura Enzo Laforgia presentando la rassegna – Ogni spettacolo non solo racconta una storia ma propone un momento di riflessione legato all’attualità. Un teatro che è occasione di educazione e di crescita, per imparare a stare in ascolto, a stare insieme, a ragionare su valori fondamentali e a confrontarsi». Nelle sue parole un riferimento speciale anche al terzo spettacolo in programma, dedicato a San Francesco e ai valori costituzionali, in un gioco di parallelismi che rendono il patrono di Italia sempre attuale.

Di seguito il programma.

Domenica 25 gennaio

ISOLITUDINI

Salone Estense

Lo spettacolo è un reading di testi dello scrittore considerato fondatore del minimalismo siciliano, Cristiano Parafioriti. Nella sua scrittura le vicende di luoghi isolati e piccoli borghi, diventano paradigma delle sorti del mondo intero.

In questo caso esperienze singole legate alla seconda guerra mondiale sono racconto dell’orrore di tutte le guerre, con brani scelti da quattro diversi volumi: Era il mio paese, Sicilitudine, D’amore e di briganti, Invictus.

“Nella sua scrittura vibra la luce abbagliante e l’ombra segreta dell’isola: il mare che chiama e trattiene, la memoria che pesa e riscatta, la bellezza che incanta e ferisce – si legge nella presentazione dello spettacolo – Le sue parole sono radici e orizzonti, nostalgia e desiderio: il respiro stesso della Sicilia che si fa racconto. Egli è figlio della sua isola interiore: scalfisce con le parole il respiro della terra, luogo di contrasti eterni, di sole accecante e ombre profonde. Nelle sue pagine si sente l’eco delle pietre antiche che custodiscono memorie di popoli e silenzi”.

Ad accompagnare gli attori – Monica Anchieri, Raffaele Campolattano, Luisella Castellazzi, Paolo Franzato, Marcella Magnoli, Alessandro Mezzanotte, Caterina Murrazzu, Marco Rodio, Chiara Zanzi – alcune canzoni siciliane scelte dal registae ideatore dello spettacolo, Paolo Franzato, e composte da Franco Battiato, Giuni Russo, Gianni e Antonio Bella, Nicola Piovani, Vincenzo Cerami, David Florio, Mario Venuti, Kaballà, Silvia Salemi, Francesco Giunta, Domenico Modugno, interpretate da Battiato, Giuni Russo, Marcella, Venuti, Giusy Ferreri, Antonella Ruggiero, Salemi, Carmen Consoli e i Lautari.

Domenica 15 febbraio, ore 18

OLTRE IL PONTE – omaggio a Italo Calvino

Sala Montanari

Testi di Italo Calvino. Canzoni di Italo Calvino e Sergio Liberovici eseguite dal vivo. Ideazione, drammaturgia e regia di Paolo Franzato.

Attori: Monica Anchieri, Raffaele Campolattano, Luisella Castellazzi, Paolo Franzato, Alessandro Mezzanotte, Mauro Provvidi, Marco Rodio, Chiara Zanzi.

Musicisti e cantanti: Giovanni Borlin, Edoardo Macchi, Riccardo Sauna – Trio Kabubi. Produzione Teatro Franzato

Non c’è difesa né offesa, non c’è senso di nulla. La guerra durerà fino alla fine dei secoli e nessuno vincerà o perderà, resteremo fermi gli uni di fronte agli altri per sempre. E senza gli uni gli altri non sarebbero nulla e ormai sia noi che loro abbiamo dimenticato perché combattiamo

Italo Calvino, da “Il Cavaliere inesistente”

Domenica 8 marzo 2026, ore 18

IL PIÙ ITALIANO DEI SANTI – Francesco & la Costituzione

Sala Montanari

Soggetto e drammaturgia di Paolo Franzato. Regia di Marco Rodio.

Attori: Agne Andrekute, Raffaele Campolattano, Luisella Castellazzi, Davide Ducale, Arianna GiulianiMarcella Magnoli, Caterina Murrazzu, Emanuela Zanin. Produzione Associazione Poiesis e Teatro Franzato pensiero.

Il festival è realizzato con il patrocinio del Comune di Varese, della Provincia di Varese, dell’Università degli Studi dell’Insubria, dell’Anpi sezione “Claudio” Macchi di Varese e dell’associazione La Varese Nascosta.