Molly, amore e algoritmi ai tempi dell’adolescenza. A teatro con Letizia Alaide Russo

Sabato 24 gennaio, alle ore 19.00, il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia ospita Molly, uno spettacolo che intreccia teatro, video e riflessione critica sui linguaggi digitali, seguito da una cena conviviale e da un incontro di dialogo aperto al pubblico.

Foto di Tommasina Giuliasi

Molly è interpretato da Letizia Alaide Russo, scritto e diretto da Girolamo Lucania, con visual art e video live di Niccolò Borgia. La produzione è di Cubo Teatro. Lo spettacolo è stato selezionato dallo Young Board di Teatro Periferico, un gruppo di adolescenti e giovani chiamato a esprimere una scelta tra una rosa di proposte dedicate ai temi e ai linguaggi delle nuove generazioni.

La serata si apre con lo spettacolo e prosegue, senza spostarsi dal teatro, con una cena cucinata dal ristorante solidale Il Grotto del Sorriso di Cassano Valcuvia. A seguire, un momento di approfondimento e confronto che la Young Board di Teatro Periferico, artiste e artisti della compagnia, il sociologo Stefano Laffi e la critica teatrale Maddalena Giovannelli.

Molly racconta la storia d’amore di una ragazza che non è mai uscita dalla sua stanza. Il legame con un’altra ragazza, identica a lei, nasce e cresce online fino a diventare fortissimo, quasi una dipendenza. Le due adolescenti passano ore insieme, ogni giorno. Poi, improvvisamente, una delle due scompare. L’altra attende

invano, finché decide di fare qualcosa che non ha mai fatto prima: uscire e andarla a cercare. Quello che scoprirà è una verità atroce.

Lo spettacolo prende spunto da un fatto di cronaca reale. Nel 2017 la quattordicenne britannica Molly Russell viene trovata senza vita nella sua camera. Nel 2022 una perizia ufficiale attribuisce la responsabilità del suicidio all’influenza dei social network e dei loro algoritmi. Un episodio che apre interrogativi urgenti sul rapporto tra adolescenti e piattaforme digitali, sulle intelligenze artificiali, sulle responsabilità legali e sulla coscienza collettiva.

Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, Via IV Novembre, 4

Biglietti: Intero 12 euro, ridotto: 8 euro (Over65, Under18 e allievi corsi)

10 euro (con cena e incontro post-spettacolo) – da prenotare entro il giovedì

precedente lo spettacolo.

E possibile usufruire del servizio TEATRIBUS che ti porta a teatro a soli 5 euro.

Info e prenotazioni: tel 334.1185848 – 347.0154861 (anche whatsapp) –

info@teatroperiferico.it – https://teatroperiferico.it/