Quando l’emigrazione racconta: nuove storie dalla sponda magra

Domenica 25 gennaio 2026, presso il Punto d’Incontro di Maccagno, con inizio alle ore 16.00, si terrà la presentazione del numero 16 della rivista Storia e Storie dalla sponda magra, edita dal Gruppo di Ricerca Storica di Laveno Mombello.

Come suggerisce il titolo, la pubblicazione raccoglie ogni anno contributi di storia locale frutto del lavoro di studiosi e appassionati uniti dall’interesse per la ricerca storica e per il territorio in cui vivono. Se inizialmente la rivista era dedicata soprattutto a Laveno e al basso Verbano, nel corso degli anni il suo ambito si è progressivamente ampliato, includendo l’intera sponda magra del lago e il comprensorio dell’Alto Verbano.

Proprio una di queste storie, strettamente legata alla Val Veddasca, sarà al centro dell’incontro, a cura degli autori Nadia Zanelli e Renzo Fazio. Si tratta di una sorta di appendice al loro volume di successo, presentato nel maggio 2024, “Noi della Veddasca – Cinque secoli di emigrazione e successi”.

Grazie alla pubblicazione del libro, pochi mesi dopo gli autori sono stati contattati da Paul Gambi, pronipote di un abitante di Lozzo emigrato in Francia alla fine dell’Ottocento in cerca di fortuna. Paul è poi venuto in Val Veddasca insieme alla consorte, non solo per procurarsi una copia del volume, ma soprattutto per raccontare la storia dei fratelli Gambi e fornire nuove e preziose informazioni storiche.

Da queste testimonianze sono nate ulteriori ricerche confluite nel saggio “I fratelli Gambi di Lozzo – Un’emigrazione di mestiere”, che ricostruisce la vicenda di due “scultori senza arte”, come per secoli venivano definiti gli scalpellini, e offre anche una sintetica panoramica sulle attività estrattive un tempo praticate in Val Veddasca, nonché altre curiosità. Non mancherà inoltre una sorpresa in arrivo appositamente dalla Francia.

Nel corso del pomeriggio sono previsti altri momenti di approfondimento, tra cui la presentazione dell’Associazione a cura del Presidente Gianfranco Gavianu e una panoramica sugli altri contenuti della rivista. Seguirà la premiazione degli alunni della Scuola Secondaria di I° grado “Leonardo da Vinci” di Maccagno, guidati dalla docente Elisabetta Cornolò: ai vincitori saranno consegnati buoni acquisto offerti dal Gruppo di Ricerca Storica di Laveno Mombello e il riconoscimento di aver illustrato la copertina del numero con i propri disegni.

L’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca e dalla Pro Loco, è a ingresso libero.