“Il Dono della Musica” si conclude all’Ospedale di Circolo di Varese con l’Ensemble Barocco “Carlo Antonio Marino”

Il concerto conclusivo è in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15.30 nella Chiesa del Monoblocco

24 Gennaio 2026

ASST Sette Laghi rinnova il proprio impegno per l’umanizzazione delle cure sostenendo iniziative culturali capaci di generare benessere e vicinanza nei luoghi di cura. In questo contesto si inserisce la rassegna “Il Dono della Musica”, che porta concerti in ospedale rivolti al personale, agli utenti e ai visitatori, offrendo momenti di ascolto e condivisione per pazienti, familiari e operatori.

Il concerto conclusivo è in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15.30 nella Chiesa del Monoblocco dell’Ospedale di Circolo di Varese e vedrà protagonista l’Ensemble Barocco “Carlo Antonio Marino”, formazione diretta da Natale Arnoldi, specializzata nel repertorio strumentale italiano tra Sei e Settecento.
La rassegna “Il Dono della Musica” è realizzata all’interno del progetto “Nuovi Orizzonti Sonori”, promosso dall’Associazione Cameristica di Varese con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, in collaborazione con ASST Sette LaghiVareseViveItalia Nostra e Fondazione Circolo della Bontà.
Il concerto proporrà un itinerario musicale tra composizioni di autori noti e meno noti dell’epoca barocca, con brani di Carlo Antonio MarinoAntonio VivaldiPietro Antonio Locatelli e Johann Adolf Hasse, eseguiti con strumenti e prassi esecutiva d’epoca.
Fondata nel 2008, l’Ensemble si distingue per la riscoperta di repertori rari, con particolare attenzione alla figura di Carlo Antonio Marino, violinista e compositore bergamasco considerato l’iniziatore della scuola violinistica della sua città. Il gruppo ha all’attivo numerosi concerti in sedi prestigiose in Italia e all’estero, collaborazioni con solisti di fama internazionale e diverse incisioni discografiche per l’etichetta TACTUS, accolte con entusiasmo dalla critica specializzata. “Il Dono della Musica” è parte di una più ampia visione: portare la musica in ospedale come gesto di cura, creando momenti di condivisione e sollievo per pazienti, familiari e personale sanitario. Attraverso questo progetto, la musica si fa veicolo di benessere e vicinanza, dimostrando come l’arte possa entrare con delicatezza nei luoghi della fragilità. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
21 Gennaio 2026
Redazione VareseNews
