Nuove briciole in scena per grandi e bambini al Monastero di Lonate Pozzolo

Nuove briciole è lo spettacolo di Betti e Chicco Colombo del Teatro dei burattini di Varese in scena sabato 24 gennaio 2026 alle ore 16.30 nella sala polivalente Ulisse Bosisio del Monastero di S. Michele, a Lonate Pozzolo.

Oggetti quotidiani dipinti, segati in due, dotati di occhi, frantumati e incollati di nuovo insieme, rubati alla cucina, prestati alla scena e mai più restituiti. Cose diverse camuffate da qualcos’altro, insomma, messe nelle abili mani dei burattinai che cercano di assecondarne le recondite ambizioni teatrali perchè possa avverarsi il desiderio segreto degli oggetti: raccontare delle storie.

Lo spettacolo è rivolto a tutti i bambini dai 4 ai 99 anni e l’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento di posti disponibili.

L’incontro è reso possibile grazie al contributo di Regione Lombardia nell’ambito dell’Avviso Unico relativo alla promozione degli Istituti e luoghi della cultura.

Per maggiori informazioni contattare la biblioteca al numero 0331 303620 oppure scrivendo a biblioteca.comunale@comune.lonatepozzolo.va.it.