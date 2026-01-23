La banda di Gelsomino libera tutti in scena alla biblioteca di Lonate Pozzolo

È un omaggio a Rodari e un inno alla diversità e all’importanza di sviluppare ciascuno il proprio pensiero critico, lo spettacolo gratuito di sabato 24 gennaio

È liberamente ispirato al libro “Gelsomino nel Paese dei Bugiardi” di Gianni Rodari lo spettacolo La banda di Gelsomino libera tutti, in scena sabato 24 gennaio dalle ore 10 alle 11, nel salone della Biblioteca di Lonate Pozzolo. Un racconto originale sul valore della diversità e sull’importanza di sviluppare un proprio pensiero critico.

Grazie alla storia surreale di Gelsomino la performance, a cura di CRT Teatro educazione, affronta diverse tematiche come il coraggio di essere diversi e la forza della verità che rende liberi.

Solo mettendo insieme le proprie unicità si può cambiare la società: e così un popolo di manichini reso muto dalle bugie trova il coraggio di raccontarsi.

L’evento è promosso con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito dell’Avviso Unico relativo alla promozione degli Istituti e luoghi della cultura.

L’incontro è rivolto a tutti, bambini e adulti.

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

Per maggiori informazioni 0331 303620 biblioteca.comunale@comune.lonatepozzolo.va.it.